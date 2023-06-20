دبي تستشرف تكنولوجيا المستقبل في المعاملات المالية

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف متحف المستقبل في دبي، المنصة المعرفية لاستشراف وتصميم أفكار المستقبل ، وخلق نقاشات علمية معمقة عن اتجاهاته، سلسلة جديدة من الجلسات الحوارية عن تكنولوجيا المستقبل تحت عنوان «إعادة تعريف المعاملات المالية: استكشاف مستقبل المدفوعات»، إذ تسلط الضوء على مختلف المجالات التكنولوجية المالية ومن ذلك تقنية «بلوك تشين»، وذلك بعد غد.

وتستعرض الجلسات بمشاركة مجموعة من رواد صناعة التكنولوجيا المالية الإقليمية الرؤى الثرية في المشهد المتطور للمعاملات والمدفوعات في الآونة الأخيرة، وستتيح الفرصة للحضور لاكتساب فهم أعمق عن الإمكانات التحويلية للتكنولوجية المالية وانعكاساتها على الصناعات الأخرى.

موضوعات متنوعة

وستركز الجلسات الحوارية على موضوعات متنوعة ومن بينها: مستقبل المدفوعات، إذ يشارك جوراف دهار، الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في جمعية التقنية المالية «مارشال وفينتيك في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا» والذي يعمل على تطوير أنظمة وحلول مبتكرة لتقنية «فين تيك».

كما تستعرض رونيت جوس، الرئيسة العالمية لمستقبل التمويل في بنك سيتي، رئيسة جمعية التكنولوجيا الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، خبراتها في الأصول الرقمية و«ميتافيرس» و«ويب 3»، كما ستتطرق إلى تطبيقات التمويل الذكية ومستقبل التمويل.

ويقود ديلان كالو، الرئيس الإقليمي لشركة «فيزا» للعملات المشفرة وتقنيات بلوك تشين، حواراً عن مستقبل المدفوعات، وذلك استناداً إلى خبرته في التشفير وبلوك تشين إذ يتولى كالو مسؤولية إدارة المشروعات مع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة ويعمل على تعزيز سبل التعاون معها، كما يتمتع بخبرة واسعة اكتسبها نتيجة لعمله مديراً في شركات التكنولوجيا المالية، ومديراً إقليمياً في البحرين.

استعراض الخبرات

ويشارك فيها أحمد الوزان، نائب الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة «تاب بايمانت»، ويستعرض خبراته التي اكتسبها من عمله في الشركة. ويتمتع الوزان بخلفية علمية وعملية في خدمات التدقيق والتأمين والامتثال والخدمات المصرفية للشركات، وهو ما يخلق قيمة مضافة لمشاركته في هذا النقاش. كما تنضم نادين مزهر، المؤسسة المشاركة لـ«ثروة»، وهي منصة متكاملة للاستثمار والتمويل الشخصي، إلى المائدة المستديرة لتقدم خبراتها في استراتيجيات النمو والاستشارات، مستندة إلى سجلها الحافل بالمشروعات الكبرى مع الهيئات الحكومية، والشركات العالمية في الإمارات.

ويشارك ديباك ميشر، الشريك المؤسس لشركة ستارف، وهي شركة تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة من التحول إلى شركة رقمية، ويقدم عرضاً يتعلق بالتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتمويل الأعمال، وكيف يمكن الاستعانة بتطبيق طورته الشركة من أجل تبسيط عمليات الشركات وتحليل سلوك العملاء وزيادة المبيعات وللحصول على توصيات تسويقية مخصصة.

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