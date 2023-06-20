4 شركات تستحوذ على 40 % من وزن المؤشر العام لسوق دبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن سوق دبي المالي إنجاز المراجعة الدورية ربع السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات اعتباراً من يوم أمس. واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، استحوذت 4 شركات على نحو 40 % من إجمالي وزن المؤشر العام وهي «ديوا» بحصة 10 % و«دبي الإسلامي» بوزن 10 % و«إعمار العقارية» 10 % و«الإمارات دبي الوطني» بـ 10%.

وجاء سهم «دبي للاستثمار» في المركز الخامس بوزن 6.44 %، ثم «العربية للطيران» 5.94 % و«دبي التجاري» 5.32 % و«سالك» 4.96 % و«المشرق» 4.45% و«دو» 4.43 % و«إعمار للتطوير» 4.34 % و«إمباور» 3.14 % و«مصرف عجمان» 2.5 % و«سوق دبي المالي» 2.19 %.

وجاء سهم «أرامكس» في المركز الـ 15 بوزن 2.04% و«الخليج للملاحة» 1.96 % و«تبريد» 1.69 % و«ديار» 1.61 % و«تعليم» 1.52 % و«تيكوم» 1.4 % و«أمانات» 1.27 % و«الاتحاد العقارية» 1.04 %، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1 %.

من جهة أخرى، أعلن سوق دبي المالي أيام الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال السوق في بيان: إن إجازة العيد ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وحتى يوم الجمعة 30 يونيو الجاري، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023.

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