«دي بي ورلد» تخوض مباحثات مع تنزانيا للتوسع في شرق أفريقيا

المصدر: دبي- سيد صالح

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تخوض مجموعة «دي بي ورلد» مباحثات حالياً مع تنزانيا، لإدارة 7 مراسٍ للسفن ضمن ميناء «دار السلام»، وهو الميناء الرئيس للدولة الواقعة على الساحل الشرقي لأفريقيا.

وبحسب «بلومبرغ»، فمن شأن نجاح هذه المباحثات، أن يوسع نطاق انتشار «دي بي ورلد» في سواحل شرق أفريقيا، إذ تمتلك المجموعة بالفعل مصالح في دول أخرى مطلة على هذا الساحل، وهي الصومال، إريتريا، جيبوتي وموزمبيق.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن تصريحات أدلى بها ماكامي مباراواـ وزير الأشغال والنقل في تنزانيا، مفادها أن بلاده تسعى إلى تحسين مستوى الكفاءة في ميناء «دار السلام»، وأيضاً تطوير البنية التحتية للنقل لديها، بُغية أن تصبح مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.

وقال مباراوا: «بالإضافة إلى امتياز تشغيل المراسي السبعة، فمن المتوقع أن تبني «دي بي ورلد» أيضاً مرافق للتخزين البارد في ميناء «دار السلام»، كما ستستثمر في تزويد الميناء بالتقنية الحديثة».

وأضاف مباراوا: «ترغب الحكومة التنزانية أن تُضاعف «دي بي ورلد» إيرادات تشغيل الميناء ثلاثة أضعاف، بحيث تبلغ 26.7 تريليون شلن تنزاني «11.2 مليار دولار»، على مدى العقد المقبل، بالمقارنة مع 7.76 تريليونات شلن في عام 2021- 2022. وعلاوة على ذلك، فتتوقع الحكومة من «دي بي ورلد»، أن ترفع طاقة مرور الحاويات بالميناء بأكثر من الضعف، لتبلغ 47.57 مليون طن، بحلول 2032- 2033».

وأضاف: «من شأن الاستثمار الجديد من جانب «دي بي ورلد»، أن يخفف من تكدس الحاويات في ميناء «دار السلام»، كما سيقلل مدة بقاء كل حاوية بالميناء إلى 24 ساعة فقط، بالمقارنة مع خمسة أيام حالياً، كما سيقلل وقت تخليص الحاوية من 12 ساعة حالياً، إلى 60 دقيقة».

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