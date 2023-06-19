«فيتش» تُثبت تصنيف «دبي لصناعات الطيران» عند «BBB-»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية لدى شركة «دبي لصناعات الطيران» على المدى الطويل عند التصنيف «BBB-»، وهو التصنيف نفسه الذي ثبتته لبرنامج السندات الممتازة غير المؤمنة لدى كل من «دبي لصناعات الطيران للتمويل» و«صكوك دبي لصناعات الطيران». كما عدّلت «فيتش» نظرتها المستقبلية لشركة «دبي لصناعات الطيران» من مستقرة إلى إيجابية.

وبحسب تقرير أصدرته «فيتش» أمس، فإن هذه التصنيفات التي منحتها الوكالة للشركة تأتي في سياق المراجعة التي أجرتها الوكالة أمس أيضاً لقطاع تمويل الطائرات على مستوى العالم، والذي يتضمن تصنيفات لتسع شركات عالمية تنشط في هذا القطاع، ومن ضمنها «دبي لصناعات الطيران».

وذكر التقرير أن تثبيت تصنيف «فيتش» للشركة يعكس المصداقية العالمية التي يحظى بها اسم «دبي لصناعات الطيران» باعتباره واحداً من أكبر الأسماء على مستوى العالم في قطاع تأجير الطائرات، تنوع أسطول الطائرات الذي تمتلكه الشركة، التنوع الجيد في محفظة الطائرات لدى الشركة، وقوة مركز الشركة فيما يتعلق بتوافر السيولة.

وأضاف أن تعديل النظرة المستقبلية للشركة من مستقرة إلى إيجابية يعكس وجهة نظر «فيتش» بأن المزيد من التعزيز والتنويع في محفظة امتيازات الشركة بما يتفق مع توقعات إدارتها من شأنه أن يؤدي إلى تحسن في تقييم ملف أعمالها.

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