"دييز" تحصل على شهادة عالمية في نظام الإدارة المتكاملة

المصدر: وام

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أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" عن حصولها على شهادة نظام الإدارة المتكاملة (IMS)، حيث تحقق ذلك خلال العام الأول من انطلاق السلطة، ويشمل الاعتماد ثلاثة شهادات دولية وهي الآيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، والآيزو 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، والآيزو 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.

يعكس هذا الإنجاز الجهود الاستثنائية التي تبذلها السلطة على صعيد تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية، والتزامها المتواصل باتباع أبرز ممارسات الأداء المعتمدة، بما ينسجم مع خططها الاستراتيجية وتطلعاتها الرامية إلى بناء بيئة عمل جاذبة للاستثمار، وتوفير منظومة موثوقة ومستدامة تضمن استمرارية الأعمال ونموها وفق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

و قال الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أن الإنجاز يعتبر علامة مميزة في الرحلة الاستثنائية التي بدأتها السلطة، إذ تؤكد التزامنا بتطبيق أعلى المعايير العالمية، وتوفير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر التي تضمن سير الأعمال وفق أعلى مستويات الكفاءة والمرونة، مشيراً إلى هذه الشهادة ستسهم في تعزيز سمعتنا الرائدة بين أوساط مختلف الجهات والأطراف المعنية.

ولفت إلى مواصلة المضي نحو تحقيق أعلى المستويات وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع أهدافنا الرامية إلى زيادة القدرات التنافسية لإمارة دبي على الصعيد العالمي، وتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مثالية للاستثمار في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاقتصاد الوطني، ودعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في جعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

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