مكتوم بن محمد: بنك الإمارات دبي الوطني مؤسسة تواكب طموحات الإمارات وتطلعات قيادتها

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن بنك الإمارات دبي الوطني هو المؤسسة المصرفية الرائدة التي تواكب طموحات الإمارات وتطلعات قيادتها، وهو شريك في بناء مستقبل دبي المالي وترسيخ ريادتها العالمية، وسيظل العلامة الفارقة في صنع مستقبل العمل المصرفي في الإمارات ودبي.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: "قبل 60 عاماً انطلقت نواة تأسيس بنك الإمارات دبي الوطني ليصبح أحد #قصص_دبي الملهمة التي تلتقي فيها الرؤية الطموحة مع المثابرة، 60 عاماً من العمل المصرفي المتميز للبنك الأسرع نمواً في المنطقة بأصول تبلغ 782 مليار درهم وخدمات مصرفية تقدّم لأكثر من 17 مليون عميل في 13 دولة حول العالم.

وأضاف سموه: بنك الإمارات دبي الوطني هو المؤسسة المصرفية الرائدة التي تواكب طموحات الإمارات وتطلعات قيادتها، وهو شريك في بناء مستقبل دبي المالي وترسيخ ريادتها العالمية، وسيظل العلامة الفارقة في صنع مستقبل العمل المصرفي في الإمارات ودبي.

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