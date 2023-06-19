مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة والشركاء الاستراتيجيون يقدمون دورة استثنائية لـ "مفاجآت صيف دبي"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود "مفاجآت صيف دبي" هذا العام بأجندة مليئة بالفعاليات الترفيهية المتنوعة، والأنشطة المذهلة، والتخفيضات والجوائز الرائعة، ليستمتع بها سكان دبي وزوارها خلال فصل الصيف.

وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لـ "مفاجآت صيف دبي" على تعزيز التعاون مع شركائها من أجل تقديم موسم جديد مليء بالتجارب المميزة ليتمكن الجميع من قضاء أوقات ممتعة، وشراء منتجات لعلامات تجارية محلية وعالمية بأسعار مناسبة، مع فرص الربح الوفير. والتي تسهم جميعها بتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة على مدار العام.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تقدم مفاجآت صيف دبي أفضل الفعاليات والعروض والتجارب التي تناسب مختلف الأعمار من سكان وزوار المدينة خلال فصل الصيف مع بدء الإجازة المدرسية الأعمار. كما أنها تسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق والترفيه والمأكولات وفنون الطهي".

وأضاف قائلا: "نشكر شركاءنا الاستراتيجيين على الدعم الذي يقدموه لإنجاح كل دورة من دورات مفاجآت صيف دبي. حيث تسهم هذه الشراكة الحقيقية في تقديم أفضل التجارب والأنشطة التي تمكن ضيوفنا من الاستمتاع بها خلال فصل الصيف، كما أنها تنشر الفرح والتشويق في جميع أنحاء دبي، وأننا نتطلع قدماً لتقديم الأفضل لضيوفنا".

ومن جهتهم أكد الشركاء الاستراتيجيون على أهمية هذا الحدث الصيفي، حيث قالوا:

قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "لطالما مثّلت اينوك شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وانطلاقاً من التزامنا المتواصل بالارتقاء بقطاع التجزئة في دبي مع السعي الحثيث لمواكبة تطلعات عملائنا الكرام، فإننا وفي كل عام نعمد إلى رعاية وإطلاق حملات ترويجية تلقى ترحيباً وإشادة واسعة من العملاء وتترك أيضاً أثراً إيجابياً لدى الفائزين. وبالاعتماد على هذه الشراكة الراسخة والمتواصلة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إضافةً إلى تعاوننا المثمر مع ’آي ديلز‘، يسرّنا أن نتيح هذا العام أيضاً فرصاً استثنائية للفوز بجوائز قيمة".

وقالت سعادة ليلى محمد سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة: " لقد بنينا سمعة ممتازة على مر السنين بفضل التزامنا بالابتكار وتحقيق رضا العملاء في جميع حملاتنا الترويجية. تجسد حملة "مفاجآت مذهلة" روح الفخامة التي تعرف بها دبي، حيث تقدم عروضًا حصرية وخصومات كبيرة لمتسوقي المجوهرات خلال فعاليات "مفاجآت صيف دبي". بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاركين الحصول على فرصة ربح قسائم تسوق للمجوهرات تصل قيمتها إلى 100,000 درهم. ندعو الجميع للانضمام إلينا والاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية هذا الصيف".

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات: "يشرفنا دخول العربية للسيارات في شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومفاجآت صيف دبي منذ إنشائها. ويسعدنا أيضاً المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يجمع الناس من جميع أنحاء العالم لإضفاء روح المرح وأجواء الترفيه في كافة أرجاء المدينة. وهنا نود التركيز على التزامنا بالابتكارات الموجهة للعملاء لتقديم تجارب استثنائية تلبي رغباتهم، كما يسرنا الاحتفال بسنة أخرى من هذا الحدث التاريخي لتقديم صفقات رائعة تغطي كافة علاماتنا التجارية".

وعلق عبد الله سالم المانع، مدير عام "اتصالات من e&" في دبي: "نفخر بمشاركتنا في الدورة السادسة والعشرين من مفاجآت صيف دبي كشريك استراتيجي في الحدث الأبرز، والفعالية الصيفية المنتظرة في دبي. تحرص "اتصالات من e&" على المشاركة الدائمة في هذا الحدث الذي يؤكد مكانة دبي العالمية كوجهةً سياحية رائدةً للعائلات والأفراد لقضاء أفضل الأوقات والعطلات الصيفية المميزة، في مختلف مواسمه الحافلة بالعروض والمفاجآت. ونؤكد اليوم على التزامنا بتقديم تجارب متميزة للعملاء، من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التي تمكن زوار المهرجان من الاستمتاع بباقة متنوعة من العروض التي توفرها "اتصالات من e&" تشمل الخصومات على العديد من المنتجات والخدمات".

وتعليقاً على الأنشطة المخطط لها لموسم مفاجآت صيف دبي هذا العام، قال هيثم حجار، المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في دولة الإمارات: "نسعى دوماً إلى الارتقاء بتجربة الزبائن من خلال تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة. ويطلق دبي فستيفال سيتي مول حملة تجارب الصيف المميزة احتفالاً بـ "مفاجآت صيف دبي 2023". ويستقبل المفهوم الجديد مجموعة من الشخصيات المحببة للأطفال، بما يشمل بيبي شارك ودريم ووركس ترولز وشخصيات كارتون نتوورك، التي تقدم عروضاً ممتعة وتتيح فرصة اللقاء مع الأطفال. وتتضمن الحملة إقامة العديد من الأنشطة وورش العمل حتى 27 أغسطس القادم. ويستضيف سكِل لابز في الطابق الأول من المول مجموعة من ورش العمل المتنوعة والمناسبة لجميع أفراد العائلة، بما فيها صناعة العطور وتحضير طبق الأجبان وصناعة الصابون ورسم اللوحات الجبصية".



ويحظى زوار دبي فستيفال سيتي مول بفرصة الفوز بسيارة تويوتا سوبرا 2023 الجديدة صفراء اللون ابتداء من 26 مايو الجاري، من خلال إنفاق 300 درهم في المول والحصول على الرمز السري في فستيفال سكوير، بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية المميزة خلال عيد الأضحى المبارك، بما يشمل نشاط ليجو نينجاجو المخصص للأطفال، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي تنطلق في ثاني أيام العيد. وتوفر البرامج الصيفية في دبي فستيفال سيتي مول تجارب تفاعلية وفريدة تناسب جميع الأعمار، حيث تم وضعه ليناسب السكان والسياح القادمين إلى الإمارة".

ومن جهته قال فريد عبد الرحمن، مدير عام وجهات التسوّق لدى دبي القابضة لإدارة الأصول: "تُعدّ دبي من أبرز مدن العالم التي توّفر مجموعة واسعة ومتنوّعة من التجارب الغنية والممتعة. وإننا نحرص على توفير وجهات التسوّق والأنشطة الترفيهية التي ترتقي إلى مستويات عالمية وتدعم المنظومة القوية والمتكاملة من الوجهات ومتاجر البيع بالتجزئة في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في العالم. وتواصل فعاليات "مفاجآت صيف دبي" لعب دور فعّال في تعزيز الخدمات التي تقدّمها دبي على نطاق عالمي وضمان استدامة أنشطة الوجهات على مدار العام. ويسعدنا أن نواصل العمل على ترسيخ شراكتنا الطويلة والمثمرة مع دائرة الاقتصاد والسياحة ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حيث نطمح إلى جذب المزيد من الزائرين وتعزيز موقع دبي كإحدى أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة".

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات لدى شركة ماجد الفطيم العقارية: "تسعدنا مواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتنظيم مفاجآت صيف دبي السنوي. ونلتزم بتقديم عروض وتخفيضات مميزة لعملائنا، وتوفير برنامج صيفي حافل بالمرح لجميع أفراد العائلة في مختلف مراكز التسوق التابعة لنا. ويعكس هذا التعاون روح دبي، ونتطلع لاستقبال عملائنا الأعزاء في أجواء مفعمة بالبهجة والمرح".

وقال جاد طبيلي، الرئيس التنفيذي لـ Idealz: “لقد تركت مفاجآت صيف دبي بصماتها على تقويماتنا، باعتبارها فترة البهجة والجوائز المتاحة للجميع. يشرفنا مرة أخرى أن نوحد جهودنا مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لجلب المزيد من الفرح لهذا الحدث. ستكون جائزة مفاجآت صيف دبي الكبرى أكبر من أي جائزة سابقة وسترتفع قيمة جوائزنا الإجمالية إلى ما يزيد على 10 ملايين درهم على مدى الأسابيع العشرة. سنشهد أيضًا عودة عامنا الثالث من "سحوبات مرسيدس الكبرى" في شكل جديد وجذاب. تتيح منصتنا للعملاء من جميع أنحاء العالم المشاركة في هذه الحملات المثيرة ".

قال بانكاج كومار، رئيس قسم التسويق والتجزئة متعددة القنوات في جمبو للإلكترونيات: "سواء في الصيف أو الشتاء، توفر دبي دائماً الأفضل للمتسوقين، لذا نحرص في جمبو للإلكترونيات على أن تكون حملات العروض الصيفية مناسبة لتلبية احتياجات المقيمين والزوار الذين يبحثون عن أفضل الخيارات في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية. ابتداءً من مهرجانات التسوق للأجهزة المحمولة، وهدايا أجهزة اللابتوب، وصولاً إلى عروض العودة إلى المدارس، سيحصل المتسوقون على أفضل العروض بأقل الأسعار، وغيرها العديد من فرص الفوز بجوائز قيمة خلال فصل الصيف".

قالت ليزيل فيتوسي، مديرة التسويق في "ميريكس للاستثمار": "تستعد ’ سيتي ووك‘ و’ذا بييتش، جميرا بيتش ريزيدنس‘ للكشف عن دليلهما الصيفي الإلكتروني الجديد خلال فعاليات مفاجآت صيف دبي، وذلك بهدف إطلاع الزوار على العروض الصيفية الحصرية التي توفّرها محلات البيع بالتجزئة ومنافذ المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية التي تُقام على مدار موسم الصيف بأكمله. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ’ سيتي ووك‘ سوف تطلق أيضاً ’وجبات غداء سيتي ووك"، وهو دليل يتضمن قوائم المأكولات الخاصة بمفاجآت صيف دبي التي سوف توفرها المطاعم المذكورة في الدليل.. ومن هذا المنطلق، فإنه سوف يصبح بإمكان الزوار التمتع بالعديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الترفيهية التي يزخر بها ’سيتي ووك، ذا كورتيارد‘، وهو ما يضفي تجربة لا تُنسى خلال هذه الفترة".

وفي هذا الإطار، قالت نسرين بستاني، مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لميركاتو وتاون سنتر جميرا: ""تعد مفاجآت صيف دبي جزءًا مهمًا من استراتيجية السياحة. ونفخر دائمًا بأن نكون أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للترويج لدبي كواحدة من مناطق الجذب والوجهات السياحية الرائدة في العالم. ويستعد ميركاتو للمشاركة في احتفالات العيد ومفاجآت صيف دبي هذا العام بفعاليات مميزة. إذ يقدم ميركاتو خلال عيد الأضحى ومفاجآت صيف دبي عروضا وحسومات قيمة وجائزة كبرى، بالإضافة إلى فعاليات مهرجان السيرك المشوقة، وتجربة التزحلق في ميركاتو، والتي تعد تجربة فريدة من نوعها في المنطقة. عند التسوق بمبلغ 200 درهم في أي متجر من متاجر ميركاتو أو تاون سنتر جميرا في الفترة ما بين 28 يونيو ولغاية 3 سبتمبر، سيحظى أحد المتسوقين المحظوظين بفرصة الفوز بسيارة فاخرة وهي كاديلاك إسكاليد سبورت موديل 2023".

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة "نخيل": "تواصل شركة نخيل تكريس جهودها لتوفير أرقى التجارب الغامرة والفريدة من نوعها التي تُسعد المقيمين في دبي وزوارها، وذلك التزاماً منها بروحية مفاجآت صيف دبي الذي يعتبر ركناً أساسياً من البرامج الصيفية التي تزخر بها المدينة في هذا الفصل من السنة. نحن متحمّسون جداً لتقديم تجارب غامرة هذا الموسم في نخيل مول مستوحاة من أبطال فيلم فرقة العدالة ’جاستس ليغ‘ ومغامرات باتمان في ابن بطوطة مول. أضف الى ذلك، سوف يشهد سيركل مول تنظيم مخيمات صيفية تفاعلية ترافقها مجموعة من العروض المشوقة. وبإمكان الزوار أيضاً الاستمتاع بالعروض الترفيهية وخوض تجارب تناول المأكولات المميزة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة، وهو ما يعِدُ بتمضية فصل صيف مشوّق يستمتع به الجميع.

وسيتم الإعلان عن أجندة فعاليات "مفاجآت صيف دبي 2023" في 20 يونيو، حيث سيتم توفير دليل شامل لتمكينكم من الاستمتاع بموسم صيفي في المدينة حافل بالمفاجآت الرائعة وعروض التجزئة وفعاليات الأطعمة اللذيذة والأنشطة الترفيهية خلال الفترة من 29 يونيو حتى 3 سبتمبر.

ولمزيد من المعلومات، يرجى متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي @StyledByDubai و@CelebrateDubai وزيارة الموقع الإلكتروني www.dubaisummersurprises.com.

وتلقى "مفاجآت صيف دبي" دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا"، و"السيف"، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، "سيتي سنتر مردف"، "سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، "نخيل مول"، "سوق التنين 2"، و "بالم ويست بييتش" وذا فيو وذا بييتش، وذا أوتلت فيليدج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز