تحديث أوزان الشركات بسوق دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن سوق دبي المالي إنجاز المراجعة الدورية ربع السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي.



وقال السوق، في بيان: إن تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات تم اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023.



من جهة أخرى أعلن سوق دبي المالي أيام الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال السوق في بيان إن إجازة العيد ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 وحتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز