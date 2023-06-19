ازدهار العقارات في دبي يبشر بنمو طويل المدى

المصدر: دبي - رويترز

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تسارع دبي لجذب سكان ومستثمرين ورؤوس أموال لتحفيز نمو طويل الأجل، مدعومة بتعاف اقتصادي سريع حققته بعد جائحة كوفيد 19.

النهج الذي تسعى إليه الإمارة هو إعادة استخدام نموذج اقتصادي متألق ركز على مدى عقود على الاستثمار العقاري والسياحة وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

وعاد القطاع العقاري للازدهار من جديد بمساعدة طلب روسي قوي في ظل الحرب على أوكرانيا وقواعد الإقامة الأكثر تيسيرا. ويرى محللون هذه المرة أن هناك إجراءات حماية أكثر في مواجهة أي مشكلات مماثلة لتلك التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتسعى دبي، التي تضم أعلى ناطحة سحاب في العالم وجزرا اصطناعية، إلى تحقيق أهداف جديدة طموحة، إذ تستهدف أجند ة دبي الاقتصادية (دي33) زيادة حجم الاقتصاد لمثليه وجعل دبي واحدة من أكبر أربع مراكز مالية في العالم خلال عشر سنوات.

وتسعى دبي إلى زيادة طول شواطئها العامة إلى 105 كيلومترات من 21 كيلومترا بحلول 2040.

وعادت أعداد السائحين في 2023 تقريبا لمستويات 2019، وخلص بحث أجرته "نايت فرانك" إلى أن دبي كانت في العام الماضي في المرتبة الرابعة عالميا في أسواق العقارات الأكثر غلاء من حيث الإقبال بمبيعات 219 منزلا تفوق قيمتها عشرة ملايين دولار.

وقال ناصر الشيخ المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي، الذي شغل ذلك المنصب حتى عام 2009، لرويترز: على المشروعات الجديدة أن تضمن وجود وفرة في المعروض للوفاء بالطلب على العقارات المناسبة لمتوسطي الدخل مع زيادة عدد السكان.

وأضاف: "إذا لم يتمكن المطورون العقاريون في القطاع الخاص من توفير ذلك، فالحكومة والكيانات المرتبطة بها يمكنها أن تلعب دورا أكبر في تحقيق ذلك وإبقاء الأسعار معقولة" في إشارة لشركات كبرى قادت نموا كبيرا لاقتصاد دبي.

وزاد عدد سكان دبي ليتجاوز 3.55 مليون نسمة في 2022 وفقا لما أظهرته الإحصاءات الرسمية، وهو ما يشكل ارتفاعا نسبته 2.1 %عن 2021، و4 % منذ 2020. وتتوقع "ستاندرد اند بورز" أن يتخطى عدد السكان 4 ملايين نسمة بحلول 2026.

إستراتيجية

وتابع ناصر الشيخ: "دبي اليوم لديها استراتيجية، وتطوير أسواق المال مكون مهم من المقترح المالي الشامل لدبي، ليس فقط لتوفير السيولة وسداد الالتزامات، بل أيضا لترسيخ أسواق رأس المال في القطاع المالي".

وضخت دبي، المركز التجاري للإمارات، موارد في إصلاحات اجتماعية وإصلاحات في مجال الأعمال وفي قطاعات مثل التكنولوجيا الرقمية. وتشكل عائدات النفط أقل من 2 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت شركة الأبحاث العقارية "سي.بي.آر.إي" بأن متوسط أسعار العقارات ارتفع 12.8 % في الربع الأول، وزادت أسعار الفيلات بما يصل إلى 15 %. وفاقت مبيعات الفيلات مستويات مرتفعة سجلتها في 2014. ووفقا لقائمة بيترهومز، فقد جاء المشترون من روسيا في المرتبة الثالثة من بين أكثر عشر جنسيات شراء في مايو بعد الهند وبريطانيا.

وقال ريتشارد ويند العضو المنتدب لشركة بيترهومز في الإمارة: "دبي وضعت نفسها حقا في موقع الملاذ العالمي الآمن "، مضيفا أنها آمنة للعائلات ومستقرة سياسيا وماليا.

وتابع: "لم تعد سوقا قائمة على التكهنات. إنها سوق مبنية على استثمار حقيقي. أعتقد أن ذلك يشكل فارقا كبيرا عما رأيناه في 2008 و2009 وربما آخر ذروة في 2014 تقريبا".

وعزز الانتعاش أيضا ميزانيات كبرى شركات دبي بما فيها كيانات مرتبطة بالحكومة مثل طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية.

استثمارات

وأفاد تقرير نشرته فايننشال تايمز هذا الشهر عن أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022 بأن دبي اجتذبت ما يقدر بنحو 12.8 مليار دولار من رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية حوالي 30 مليار ريال (8 مليارات دولار).

ورغم تزايد المنافسة الإقليمية، لا يزال الطلب مرتفعا على البنية التحتية والمدارس والمستشفيات في دبي.

وقال فيليب زوبر الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية التي تدير منتجعات أتلانتس وون آند أونلي الفارهة "دبي من أكثر الوجهات مرونة" مشيرا إلى أن الإمارة أبقت الحدود مفتوحة وأعمال قوية خلال الجائحة.

وافتتحت كيرزنر، المملوكة جزئيا لصندوق الثروة السيادية في دبي، منتجع أتلانتس ذا رويال الشديد الفخامة في 2023، وهو ثاني منتجعات أتلانتس على جزيرة نخلة الجميرا. وتتكلف الإقامة ليلة واحدة في جناح ذا رويال مانسيون بنتهاوس حيث أقامت النجمة بيونسيه ذات مرة، 100 ألف دولار.

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