مجموعة دبي للمجوهرات تطلق «مفاجآت مذهلة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات «مدينة الذهب» عن إطلاق حملة «مفاجآت مذهلة» خلال مفاجآت صيف دبي بدءاً من غد، حيث يمكن للعملاء خلال الفترة من 20 يونيو إلى 23 يوليو، الاستفادة من عروض وخصومات حصرية على قطع مجوهرات الذهب والألماس واللؤلؤ.

بالإضافة إلى ذلك، تطلق مجموعة دبي للمجوهرات، في إطار حملة «مفاجآت مذهلة»، فرصة لربح قسائم مجوهرات بقيمة 5 آلاف درهم مع كل عملية تسوق بقيمة ألف درهم أو أكثر. خلال الحملة الترويجية سيحظى 20 فائز بفرصة للحصول على جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم.

وقالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تجسد حملة «مفاجآت مذهلة» التزامنا بتجاوز توقعات عملائنا. هذه المبادرة تعكس الفخامة التي تشتهر بها دبي، وتوفر تجربة تسوق فريدة لمحبي المجوهرات خلال مفاجآت صيف دبي. بالمشاركة في هذه الحملة، يتاح للأفراد فرصة ربح قسائم مجوهرات قيمتها تصل إلى 100 ألف درهم. وندعو الجميع ليكونوا جزءًا من هذه الحملة الاستثنائية والاستفادة من العروض الحصرية والخصومات الكبيرة».

وتم اختيار توقيت الحملة هذا العام بشكل مثالي لتتزامن مع عيد الأضحى، مما يسمح للمقيمين والزائرين بالاستفادة القصوى من العروض الترويجية الحصرية، والتي تضم:

• خصومات تصل إلى 50% على مجوهرات الألماس واللؤلؤ في مجموعة مختارة من متاجر المجوهرات.

• خصومات تصل إلى 50% على رسوم المصنعية الخاصة بالمجوهرات الذهبية.

• بالإضافة إلى جوائز رائعة مع كل عملية شراء.

وتشارك أكثر من 65 علامة تجارية مجوهرات شهيرة في حملة «مفاجآت مذهلة» من خلال أكثر من 180 متجر مجوهرات.

وتضم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات أكثر من 600 عضو يمثلون تجار الذهب في دبي، سواء ممن يعملون في صياغة الذهب والمجوهرات أو بيع الجملة أو التجزئة. تشكلت هذه المجموعة غير الربحية برعاية من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بهدف دعم الدورة الأولى من مهرجان دبي للتسوق لعام 1996. ومنذ تأسيسها في ذلك الحين، التزمت المجموعة بدورها في تطوير والحفاظ على مركز دبي بصفتها «مدينة الذهب» و «وجهة العالم للمجوهرات». كما تعبر المجموعة عن مصالح الشركاء عبر تعاونها مع الجهات الحكومية وتولي تنظيم المبادرات التي تعود بالنفع على مختلف أعضائها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز