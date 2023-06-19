«إنستاشوب» تتوسع في الإمارات والمنطقة عبر الاستحواذ على «جروكارت»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إنستاشوب»، المنصة الإلكترونية للسوبرماركت والصيدليات ومتاجر الحيوانات الأليفة وغيرها من الشركات في منطقة الشرق الأوسط، عن استحواذها على "جروكارت"، وهو سوق بيع إلكتروني بالجملة للأعمال التجارية بين الشركات، معروف بتجربة العملاء الاستثنائية والنطاق الواسع للمنتجات، وذلك بهدف التوسع في الإمارات والمنطقة.

وتعمل «جروكارت» على تبسيط الخدمات اللوجستية لبائعي التجزئة للسلع الاستهلاكية من خلال منصة الكترونية سهلة الاستخدام. ومع قرابة 15000 طلب وشراكة مع أكثر من 200 من كبار المورّدين الذين يقدمون أكثر من 5000 منتج في الإمارات، تعتزم «جروكارت» توسيع عملياتها بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاسيما البلدان التي يوجد فيها عدد كبير من المتاجر الصغيرة، مثل مصر.

ومن شأن هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيز التزام «إنستاشوب» بتوسيع وجودها في السوق وتسهيل تسوق العملاء والشركات على حدّ سواء. ويمثّل الاستحواذ على «جروكارت» محطة بارزة، بحيث تستعد «إنستاشوب» الآن لتصبح المنصة الأساسية للشركات التي تسعى إلى تبسيط عملياتها وتحسين أرباحها النهائية. من جهة أخرى، سوف تتمكن «إنستاشوب» من التوسع أكثر في التجارة التقليدية المربحة وأعمال هوريكا، حيث يبلغ حجم سوق صناعة السلع الاستهلاكية بالجملة 40 مليار دولار في الإمارات. ويتماشى هذا الاستحواذ مع هدف «إنستاشوب» واستراتيجيتها القوية للنمو الإقليمي.

وقال جون تسيوريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة إنستاشوب: «ندرك تطور احتياجات الشركات في السوق الديناميكي اليوم، ويسعدنا الإعلان عن استحواذنا على جروكارت. وبفضل شبكتنا الكبيرة والتكنولوجيا المتطورة، نهدف إلى إحداث ثورة في طريقة تسوق الشركات، وضمان الكفاءة والفاعلية من حيث التكلفة والتجربة السلسة. كما يتيح لنا هذا التحالف إقامة شراكات جديدة والكشف عن حلول مبتكرة للشركات، وتمكينها من الازدهار في الاقتصاد الرقمي».

وتجدر الإشارة إلى أن «جروكارت» تأسست من قبل حسين حسني ونسمه زغو، وكلاهما من خلفية صيدلانية، لدعم التحول في مشهد التسوق خلال ذروة انتشار فيروس كورونا في عام 2020. وتقدم المنصة حلولاً شاملة لتجار الجملة، وتجار التجزئة والمصنعين في المنطقة.

وقالت نسمه زغو، الشريك المؤسس ومديرة العمليات في «جروكارت»: «نحن متحمسون لنقل «جروكارت» إلى آفاق جديدة مع إنستاشوب. ثمة رؤية مشتركة بين«إنستاشوب» وجروكارت، ونعتقد أننا سننجح معاً في تعزيز حضورنا عبر تحسين تجربة العملاء».

وقال حسين حسني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «جروكارت»: «أشعر بالفخر لما حققناه في «جروكارت» وأنا متحمس جداً للمرحلة القادمة. فخلال عامين فقط، نجحنا في تأسيس شركة ناشئة قوية نمت بشكل كبير. نحن على يقين من أن هذا التعاون سيجعل شركة «جروكارت» رائدة في قطاع الأعمال التجارية بين الشركات في الإمارات. كما نسعى مع«إنستاشوب» إلى تسهيل إنجاز معاملات تجارة السلع الاستهلاكية والتمويل والمدفوعات. سوف تستفيد «جروكارت» بقوة من قاعدة عملاء منصة «إنستاشوب» ومكانتها المالية القوية».

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