دبي مقر 40 % من الشركات الرقمية سريعة النمو إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي أن دبي مقر لـ 40% من الشركات الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضحت الغرفة في تقرير حول الاقتصاد الرقمي بعنوان «منظومة رأس المال المخاطر في دبي»، أنه ضمن جهودها لدعم مساعي دبي لتصبح الوجهة العالمية لرواد الأعمال الرقميين، تعمل الغرفة على استقطاب شركات التكنولوجيا الرائدة والناشئة، والتي ستدعم طموحات دبي الرقمية.

وأشار إلى أن الإمارة تسير بخطى ثابتة لتحقيق طموحاتها عبر عدد من المبادرات الاستشرافية والاستثمار في أحدث التقنيات، وأنها أرست معياراً جديداً في آليات استفادة المدن من التكنولوجيا لإثراء حياة المجتمع وجذب الشركات العالمية، بدءاً من شبكة الألياف الضوئية عالمية المستوى، مروراً بأنظمتها القائمة على الحوسبة السحابية، وصولاً إلى منهجياتها في تطوير المدن الذكية.

وكشف عن وجود 749 شركة ناشئة رقمية ذات نمو سريع في المنطقة جمعت تمويلاً خلال العقد الماضي بلغ 19.5 مليار دولار، حيث كان نصيب الشركات الناشئة ذات النمو السريع في الإمارات 65% من إجمالي التمويل الذي جمعته هذه الشركات، وبلغ عدد الشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع في دبي 306 شركات من إجمالي 749 شركة في المنطقة.

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