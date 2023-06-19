«أبوظبي الإسلامي» يتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم الشركات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لدعم الأنشطة التمويلية والمصرفية للمؤسسات والمستثمرين المحليين.

ووفق الاتفاقية، سيقدم مصرف أبوظبي الإسلامي دعمه من خلال تيسير فتح الحسابات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات والمستثمرين القادمين من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار أو المبادرات الحكومية.

وقال محمد علي الفهيم، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسعدنا العمل مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز وتيسير الدعم للشركات والمستثمرين الجدد. وستمكننا هذه الشراكة الاستراتيجية من توفير مجموعة شاملة من الحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفريدة، حيث يتمحور هدفنا حول دفع نمو ونجاح المشهد الاقتصادي في إمارة أبوظبي من خلال الاستفادة من خبرات المصرف في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية وكذلك التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بتعزيز فرص الاستثمار في أبوظبي».

وقال المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: «تعد القدرة على فتح الحسابات المصرفية سريعاً والوصول إلى فرص التمويل، عاملاً مهماً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إنشاء عمليات خارج حدودهم الجغرافية. وقد شهدت أبوظبي خلال السنوات الأخيرة سلسلة من المبادرات جعلت من السهل على الشركات تأسيس وجودها في الإمارة.

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