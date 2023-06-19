غرفة الشارقة تستشرف المستقبل لتعزيز الاستدامة وحفز الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إمارة الشارقة تواصل بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً تنافسياً في مختلف القطاعات الاقتصادية، داعياً إلى تكثيف الجهود للارتقاء بهذه المكانة، من خلال تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال، وتوفير الممكنات اللازمة للقطاع الخاص، ليظل اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبدالله سلطان العويس، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، واستعرض الاجتماع آخر التطورات والمستجدات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، وأهم الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال النصف الأول من العام ، والجهود التي اتخذتها لتعزيز التنمية التجارية والصناعية وصادرات الإمارة إلى مختلف دول العالم، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ الشارقة على خارطة الاقتصاد المحلي والعالمي .

وأشاد عبدالله العويس، بجهود القيادة الحكيمة لإمارة الشارقة في إطلاق المشاريع التنموية الداعمة لريادة وتقدم الإمارة عالمياً التي تسهم في تحقيق قفزة نوعية في اقتصاد الشارقة، وترسخ مكانتها كواحدة من أهم مراكز الجذب الاقتصادي إقليمياً ودولياً.

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