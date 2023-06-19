«شراع» تطلق منصة جديدة لدعم تطوّر مشاريع رواد الأعمال

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» عن استحداث منصة جديدة لدعم مسار تطوّر مشاريع رواد الأعمال في الشارقة والإمارات العربية المتحدة، حيث نظم «هاكاثون التكنولوجيا»، وجمع خلاله 80 شاباً متخصصاً في عدد من القطاعات الإبداعية والصناعية، أبرزها الفن، والتعليم، وريادة الأعمال، والبيئة، بهدف الاستفادة من مزايا تكنولوجيا «تشات جي بي تي» واستكشاف إمكاناتها لتعزيز الابتكار وصناعة التغيير الإيجابي في مجالات تخصصهم.

وفتح «شراع» من خلال الهاكاثون الفرصة أمام رواد الأعمال للتعرف على فرص جديدة ومبتكرة لتطوير أعمالهم وتقليل تكاليف مشاريعهم، وتسريع خدماتها، حيث وزع الهاكاثون على 5 مسارات يركز كل منها على قطاع معيّن، وهي الاقتصاد الإبداعي، والاستدامة، والتعليم، وتجارة التجزئة والأغذية والمشروبات، والسفر والضيافة، وشهد الحدث منافسة كبيرة بين المشاركين الذين توزعوا على 4 إلى 6 فرق في كل مسار.

وجاء تنظيم الهاكاثون ضمن مبادرة «سيف بايتس» المجتمعية السنوية التابعة لـ«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، التي تسعى لتعزيز التواصل المجتمعي طوال العام من خلال فعاليات متنوعة.

واستهدف الهاكاثون اكتشاف مجالات استخدام الذكاء الصناعي لمساعدة المستثمرين على التوصل، لرؤية ومفهوم جديد لأعمالهم، أو تطوير حلول تقنية ذكية تتجاوز التحديات التي يمرون بها.

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