«جي إف إتش» تطلق شركة لإدارة المحافظ العالمية والأصول العقارية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مجموعة جي إف إتش المالية، في إطار استراتيجيتها للنمو والتنويع، شركة جي إف إتش بارتنرز ليميتد، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، وتركز على توسيع قدرات إدارة الأصول العالمية للمجموعة، مع التركيز بشكل خاص على القطاع العقاري، حيث تقوم الشركة بإدارة أصول عقارية تتجاوز 6 مليارات دولار كجزأ من إجمالي 18 مليار دولار تقوم المجموعة بإدارتها.

ستتولى شركة جي إف إتش بارتنرز إدارة الأصول في الأسواق المستقرة والرئيسية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسعودية والإمارات، بهدف الاستفادة من مقومات النمو الاقتصادي القوية في المنطقة. تقدم جي إف إتش بارتنرز للمستثمرين من المؤسسات والأفراد حلولاً استثمارية شاملة من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الصناديق والحسابات المدارة بشكل منفصل والصفقات المباشرة. وتستخدم الشركة نهجاً موضوعياً يركز على القطاعات التي تتمتع فيها مجموعة جي إف إتش المالية بسجل حافل في مجالات الأصول الصناعية واللوجستية والسكنية وسكن الطلاب والرعاية الصحية. يتم اختيار هذه المجالات والقطاعات استناداً إلى المقومات القوية التي توفر للمستثمرين فرصاً لتحقيق عوائد مستقرة منخفضة المخاطر على مدار فترات الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن شركة Roebuck Asset Management، التابعة لمجموعة جي إف إتش في المملكة المتحدة، هي شركة إدارة أصول أوروبية متخصصة في الخدمات اللوجستية في المملكة المتحدة وأوروبا، وقد أبرمت معاملات بأكثر من 2.5 مليار يورو منذ إنشائها في عام 2009. وفي السنوات الأخيرة، أجرت مجموعة جي إف إتش المالية معاملات عبر الولايات المتحدة بما يعادل 4 مليار دولار في قطاع الخدمات اللوجستية الصناعية، مع تأجير الأصول للمستأجرين الحاصلين على تصنيف ائتماني، بما في ذلك أمازون وفيديكس وميشلان وجنرال ميلز وغيرها. تشمل الشركات التابعة لجي إف إتش في الولايات المتحدة SQ Asset Management، وهي مدير أصول وعقارات لقطاع المعيشة مقرها الولايات المتحدة وتركز على سكن الطلاب من خلال أكثر من 1.4 مليار دولار من قيمة المعاملات الإجمالية، مع 32 عقارا سكنيا و 10,300 سرير تحت الإدارة حاليا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وشركة Big Sky Asset Management، وهي شركة إدارة أصول عقارية مقرها الولايات المتحدة وتركز على قطاع الرعاية الصحية المنخفض المخاطر، مع أكثر من 20 عاما من الخبرة في الاستثمار وإدارة أصول الرعاية الصحية وأكثر من ملياري دولار من قيمة المعاملات التراكمية.

على الصعيد العالمي، لاتزال استراتيجية جي إف إتش بارتنرز مدفوعة بالنمو من خلال الاستحواذ على حصص إستراتيجية في مديري الأصول المتميزين في القطاعات التي تعتبر جوهرية لأعمالها. تعتبر المصداقية والكفاءة والوصول الفريد للفرص بمثابة قيم رئيسية تلتزم بها جي إف إتش بارتنرز تجاه مستثمريها. في منطقة الخليج، تعتزم جي إف إتش بارتنرز الاستفادة من خبراتها في المجالات المتعلقة باللوجستيات، سكن الطلاب، الأصول السكنية وأصول الرعاية الصحية من خلال إنشاء واستحواذ منصات تركز على كل من المجالات المذكورة.

وسوف يتولى قيادة «جي إف إتش بارتنرز» نائل مصطفى الذي قاد استراتيجية الاستثمار العقاري العالمية للمجموعة ونموها منذ عام 2020، ويتمتع بخبرة تزيد على 30 عاما في مجال الأسهم الخاصة والاستثمارات العقارية عبر الأسواق الإقليمية والدولية. وتعليقا على ذلك، قال نائل مصطفى: «يسرنا أن نعلن عن إطلاق جي إف إتش بارتنرز، بهدف طموح يتمثل في تنمية الوجود العالمي لمجموعة جي إف إتش ومحفظة العقارات وأصول الأسهم الخاصة في قطاعات من السوق تم اختيارها جيداً. مع سجل حافل من النجاح، وفريق ذو خبرة واسعة، ومعرفة عميقة بأسواقنا المستهدفة، نحن في وضع جيد لاغتنام الفرص وتقديم خدمات إدارة أصول عالية الجودة ومنتجات تلبي احتياجات مستثمرينا. بالاستفادة من وضعنا التنظيمي وأعمالنا وقدرتنا على الوصول من خلال شركائنا على الأرض، فإن هدفنا هو مواصلة تزويد مستثمرينا بمجموعة قوية من الفرص ونتطلع إلى تسريع نمو أعمالنا وأصولنا الخاضعة للإدارة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والسعودية والامارات.»

وتخضع «جي إف إتش بارتنرز» للتنظيم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، كما يتم تنظيم استثماراتها وعروضها من قبل الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية الإقليمية مثل مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى المنظمين العالميين المعنيين بآليات الاستثمار، لضمان أفضل الممارسات وبما يتماشى مع معايير الاستثمار العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز