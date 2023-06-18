«تنظيم الاتصالات» تدعم الشبكة الرقمية الاتحادية بخدمات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مبادرة دعم الشبكة الرقمية الاتحادية بخدمات الذكاء الاصطناعي، وذلك في نقلة نوعية تعزز مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات. ويعد هذا التطور بمثابة نقلة نوعية في الخدمات المركزية التي توفرها الشبكة الرقمية الاتحادية للجهات الحكومية، المتمثلة في الاستفادة القصوى من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة: «إن التحولات الرقمية اليوم تتسم بالتسارع الكبير، وما نشهده من تطورات في عام 2023 يدل على أن مواكبة العصر الراهن تتطلب إيقاعاً غير مسبوق وقدرة عالية على التكيف واستيعاب التقنيات الجديدة. وتأتي خدمات الذكاء الاصطناعي على الشبكة الرقمية الاتحادية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتكون خطوة متقدمة في مسيرة التحول الرقمي، وعنصراً مهماً في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على توفير خدمات سهلة وسريعة للمتعاملين كافة، الأمر الذي يعكس دور الهيئة كجهة ممكّنة للتحول الرقمي».

ومن خلال التعاون مع شركتي مايكروسوفت وكاجول، أحد شركاء مايكروسوفت المتخصصة في حلول البيانات والذكاء الاصطناعي المتقدمة، ستوفر الشبكة الرقمية الاتحادية بنسختها الجديدة مجموعة خدمات تندرج ضمن ثلاثة عناوين، هي:

الذكاء الاصطناعي التطبيقي الذي يسهم في تعزيز الإنتاجية والكفاءة عبر تقليل الوقت الذي يحتاجه المطورون لتحديث الإجراءات والعمليات وتحليل المحادثات بهدف تحسين تجارب المتعاملين، فضلاً عن أتمتة عمليات معالجة المستندات لتسريع آليات العمل.

الذكاء الاصطناعي المعرفي الذي يشير إلى محاكاة السلوك والتفكير البشري لحل المشكلات المعقدة؛ حيث يتعامل بذكاء مع المشكلات المركبة بما يؤدي لتقديم نتائج أكثر دقة.

وتعلّم الآلة الذي يهتم بتطوير خوارزميات تسمح للحواسيب بامتلاك خاصية التعلم الذاتي من خلال تحليل البيانات الضخمة واستخلاص النتائج منها وتحويلها إلى قيمة.

وتعدّ الشبكة الرقمية الاتحادية (FedNet) من أهم ممكنات الحكومة الرقمية في الدولة، وهي تحظى باهتمام خاص يتناسب مع أهميتها الاستراتيجية ودورها في مسيرة التحول الرقمي، فالشبكة الرقمية الاتحادية تدعم أكثر من 35 جهة اتحادية، وأكثر من 5,000 خادم افتراضي. وفي العام الحالي 2023 توّجت الشبكة الرقمية الاتحادية مسيرتها بالفوز بشهادة (VMware Cloud Verified) عن فئة السحابة السيادية. وتنبع أهمية تلك الشهادة من كون الشبكة الرقمية الاتحادية تراعي أعلى معايير الأمن السيبراني والخصوصية الوطنية، وأن كل البيانات فيها يتم تخزينها ومعالجتها وفقاً للقوانين الإماراتية ذات الصلة.

وبفضل هذه التطورات، وإضافة إلى وجود البنية التحتية المدعمة بوحدات معالجة الرسوم Graphics Processing Units (GPUs) الفائقة السرعة، تصبح الشبكة الرقمية الاتحادية بمثابة منصة متطورة للذكاء الاصطناعي، تؤمن للجهات الحكومية المرونة في بناء ونشر حلول ونماذج الذكاء الاصطناعي عالية الجودة في المجالات البصرية والصوتية واللغوية، وتسمح بتحليل البيانات الضخمة وتعلم الآلة بما يمكّن المسؤولين من اتخاذ القرارات المناسبة، وكل ذلك من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs).

كاجول هي شركة عالمية رائدة في تكامل أنظمة البيانات والذكاء الاصطناعي متخصصة في حلول البيانات والذكاء الاصطناعي المتقدمة، تساعد المتعاملين على اعتماد السحابة بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع مع الاستفادة من منتجات مسرع السحابة الخاصة.

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