«الإمارات العقارية» تطبق أنظمة تقنية حديثة في عجمان

المصدر: (عجمان – البيان)

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أعلنت «الإمارات العقارية» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري تطبيق أحدث الأنظمة التقنية لإدارة 12 برجاً سكنياً بمجمع أبراج «عجمان ون» .

والذي يعتبر أكبر مجمع سكني في الإمارة ويضم 3600 شقة سكنية ويتراوح ارتفاع الأبراج بين 26 و32 طابقاً وبها 48 مصعداً يتابعها فريق عمل مكون من 95 من مهندسين وإداريين وعمال.

وقالت حنان هاشم جنحو، المدير التنفيذي لـ «الإمارات العقارية»: إن الشركة تعمل على تعزيز وتطوير خدمتها في إدارة المرافق من أجل استدامة مشاريع البناء وتطبيق نظام الجودة في الخدمات.

مشيرة إلى أن الشركة تقوم بإدارة 12 برجاً سكنياً في مجمع عجمان ون عبر فريق يقدم الخدمات الفنية والإدارية على مدار الساعة. وأشارت إلى وجود برنامج حاسوب مختص يقوم برصد التقارير الخاصة بأعمال الصيانة المختلفة لإدارة المرافق بهدف تطوير الخدمات وتحقيق الجودة والاستدامة.

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