الجزر والمنتجعات الشاطئية بأبوظبي.. استثمارات واعدة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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شهدت الجزر والمنتجعات الشاطئية في أبوظبي خلال الشهور الأخيرة انطلاقة نوعية تبشر بالمزيد من الاستثمارات الواعدة في القطاع السياحي والترفيهي.

حيث ظهرت المشروعات العملاقة في جزر ياس والريم والسعديات وصير بني ياس والحديريات وجزيرة المارية لتضيف العديد من الفنادق والشقق السكنية والفندقية لتشهد الجزر السياحية تطوراً ملحوظاً بمشاريعها ومرافقها، حيث تضم أبوظبي أكثر من 200 جزيرة طبيعية ضمن المناطق البحرية والساحلية للإمارة.

وأكد خبراء في قطاع السياحة أن المشروعات العملاقة في الجزر السياحية تهدف إلى ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة سياحية رائدة، تعتمد التنوع السياحي عبر الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة للجزر ودعم القطاع السياحي وتعزيز قوة المنتج السياحي الوطني بما تمتلكه أبوظبي من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة ومرافق وبنية تحتية متطورة.

«ياس»

وشهدت جزيرة ياس مشروعات عملاقة، حيث تم افتتاح مدينة «سي وورلد جزيرة ياس» أكبر مدينة مغطاة بالكامل على مستوى العالم وأول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط مؤخراً.

وتقدم الجزيرة تجارب سياحية فريدة من خلال مناطق ترفيهية عالمية مثل «عالم فيراري أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز» وغيرها. x وتضم جزيرة ياس نحو 10 فنادق عالمية، إضافة إلى مشروع «ياس باي» ويضم مطاعم ومقاهي ومتاجر، فضلاً عن الاتحاد آيرينا الذي يحتضن فعاليات وأحداثاً عالمية، ومشاريع سكنية.

«السعديات»

وتعتبر جزيرة السعديات وجهة سياحية وترفيهية وثقافية عالمية، حيث شهدت الجزيرة مشروعات كبيرة على مساحات شاسعة. x وتتميز السعديات بموقعها الاستراتيجي فهي تبعد 10 دقائق فقط عن قلب مدينة أبوظبي و20 دقيقة عن المطار الدولي، وتمتد الجزيرة على مساحة 27 كيلومتراً مربعاً، وتتميز بشواطئها الرملية البيضاء وتضم معالم ثقافية ومنتجعات فاخرة ومرافق ترفيهية ورياضية.

صير بني ياس

وتعتبر جزيرة صير بني ياس معلماً سياحياً فريداً بما تتضمنه من مواقع أثرية وتاريخية وطبيعية خلابة، وتم إعلان جزيرة صير بني ياس محمية طبيعية عام 1971 وأصبحت الجزيرة الآن متنزهاً للحياة البرية، حيث تمتد على مساحة 1400 هكتار لتشكل محمية طبيعية للحياة الفطرية لآلاف الحيوانات والطيور الطليقة الأصيلة والمهاجرة.

ويعتبر مشروع رصيف الرحلات البحرية في جزيرة صير بني ياس، أول وجهة شاطئية للسفن السياحية في منطقة الخليج العربي، ويشكل إضافة نوعية تدعم البنية التحتية البحرية والسياحية في أبوظبي.

جذب سياحي

ويرى الدكتور هيثم الحاج علي، المدير التنفيذي لمجموعة شركات دبي لينك أن العديد من الجزر تشكل عامل جذب سياحياً مهماً في دولة الإمارات. x وقال: تحتضن جزر مثل جزيرة جبل علي في دبي وياس والسعديات والريم في أبوظبي على عدد من الفنادق الشاطئية الجذابة ذات تصنيف الخمس نجوم.

والتي تقدم مجموعة متنوعة من وسائل الراحة والخدمات للسياح، بما في ذلك الشواطئ الجميلة والفنادق الفاخرة والأنشطة الترفيهية المتنوعة.

وأوضح هيثم الحاج علي، أن زيادة الاستثمارات في هذه الجزر لها تأثير إيجابي على قطاع السياحة في الإمارات من خلال جذب المزيد من الزوار إلى المنطقة لما تمتاز به الجزر من خدمات عالية الجودة، مشيراً إلى العديد من المشاريع الحكومية على هذه الجزر لدعم القطاع السياحي.

وأضاف أنه تم تعيين جهة للإشراف على إدارة الوجهات لجزيرة السعديات، وكذلك تطوير جزيرة ياس وأبوظبي، والتي ستضم مجتمعات نابضة بالحياة تضم مرافق ترفيهية على مدار العام.

المحميات الطبيعية

وأكد الخبير السياحي رياض الفيصل أن الجزر السياحية في أبوظبي شهدت مشروعات واستثمارات كبيرة.

وأوضح أن جزيرة صير بني ياس تعد من أجمل المحميات الطبيعية في العالم، بما تحتويه من الشجر، والحدائق والطيور، والمناطق الجمالية.

وأضاف رياض الفيصل، أن الجزر السياحية في دولة الإمارات شهدت معجزات حقيقية ورأينا في دبي كيف تم حرث البحر، وفي أبوظبي الاستثمارات العملاقة خلقت مجتمعات عمرانية وسياحية وتحولت الجزر إلى تحف معمارية وتحف سياحية بما فيها من فنادق وشواطئ ساحرة.

وأكد الخبير السياحي سعود الدرمكي، أن الجزر أصبحت وجهة للسياح من داخل وخارج الإمارات مشيراً إلى أن جزر ياس والسعديات شهدت تطورات كبيرة في أوقات قياسية.

وأشار إلى أن صير بني ياس تعتبر من أهم الجزر السياحية، ومشروع السفن السياحية، فيها يزيد الانتعاش والحركة السياحية والإقبال على الجزيرة، متوقعاً أن تسهم الفنادق الجديدة في الجزر السياحية في تنشيط حركة السياحة وجذب المزيد من النزلاء من السوق المحلي بالإضافة إلى سوق الخليج.

وأضاف سعود الدرمكي، أن دولة الإمارات أصبحت قبلة للزوار، مشيراً إلى التنوع الكبير في المعالم السياحية في أبوظبي ما بين المتاحف والمنتجعات السياحية والمناطق الخضراء وغيرها.

تنوع المنتج

وأكد سعيد العابدي، الخبير السياحي ورئيس مجموعة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم إحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، مشيراً إلى تنوع المنتج السياحي والبنية التحتية القوية.

وقال: لدى دولة الإمارات أجمل الجزر السياحية على مستوى العالم، لما تتمتع به من شواطئ ساحرة ورمال ومناظر طبيعية خلابة. وأكد العابدي، أن الجزر الإماراتية مناطق جذب للاستثمارات العقارية وأصبحت من أغلى المناطق سعراً بفضل ما يوجد بها من بنية تحتية قوية.

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