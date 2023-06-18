143 ألف زائر صيني لدبي في الثلث الأول بزيادة 265 %

المصدر: دبي - البيان

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تواصل نمو حركة السياحة من المدن الصينية إلى دبي خلال الثلث الأول من العام الجاري وسط مؤشرات على تحقيق معدلات نمو كبيرة من هذا السوق الواعد مع نهاية 2023 حيث استقبلت الإمارة أكثر من 143000 زائر صيني بين يناير وأبريل بزيادة 265 %.

واحتضنت دبي فعاليات المؤتمر الترويجي للسياحة والثقافة في مدينة تشينغداو تحت عنوان «مقاطعة شانغدونغ المضيافة والمتميزة، مدينة تشينغداو السعيدة تتألق في الشرق الأوسط».

بحضور لي شيوي هانغ القنصل العام الصيني بدبي ويوسف لوتاه المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودنغ يون فينغ نائب حاكم مقاطعة شاندونغ وجمع من رواد القطاع السياحي والضيافة والسفر في الإمارات والصين.

وقال لي شيوي هانغ إن دبي وشاندونغ من أهم محاور مبادرة «الحزام والطريق»، كما أن الجانبين عرفا في السنوات الأخيرة تعاوناً مكثفاً ومعمقاً في مجالات البنية التحتية والسياحة والغذاء والطاقة. في الوقت الحالي، هناك 3 رحلات جوية مباشرة بين دبي ومدينة تشينغداو كل أسبوع.

وقد أدت ظروف السفر المريحة هذه إلى توثيق العلاقة بين دبي ومدينة تشينغداو حيث تزايدت وتيرة الأنشطة التجارية والتبادلات الحكومية وغير الحكومية بين الجانبين.

علاقات متنامية

وأكد يوسف لوتاه حرص الجانبين لتعزيز وتعميق العلاقة الديناميكية والمستمرة التي تطورت على مدى سنوات عديدة بين الصين والإمارات بشكل عام، بين جميع أصحاب المصلحة وشركاء الأعمال. وقال إن المدن الصينية ودبي تتمتعان بعلاقات قوية ومتنامية على صعيد الاقتصاد والسياحة .

موضحاً أن دبي استقبلت 6.02 ملايين زائر من العالم في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، مقارنة بـ 5.10 ملايين في نفس الفترة من 2022، بزيادة 18 % على أساس سنوي. وأضاف يوسف لوتاه أن الصين تعد واحدة من أسواقنا الدولية الرئيسية وأن الطلب من السوق الصيني عاد بقوة في الأشهر الأربعة الأولى من 2023 حيث احتلت المرتبة التاسعة بين أكبر 10 أسواق بالنسبة لدبي.

جزء مهم وأكد نائب حاكم مقاطعة شاندونغ دنغ يون فنغ أن الجانبين يواصلان تعميق التعاون بفضل مبادرة «الحزام والطريق»، ففي الوقت الحالي أصبح التعاون بين شاندونغ والإمارات جزءاً مهماً من التعاون الصيني الإماراتي، حيث بلغ حجم التجارة بين الجانبين العام الماضي 12.35 مليار دولار، بزيادة سنوية 49.1 %، ما يدل على تحسن اتجاه النمو المستمر والسريع.

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