90 % إشغال فنادق دبي في العيد

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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عززت فنادق دبي جاهزيتها استعداداً للطلب المتزايد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي تتزامن مع الإجازة الصيفية في ظل التوقعات بارتفاع إشغال فنادق في دبي خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية إجازة عطلة العيد إلى مستويات قياسية ليتراوح بين 80 - 90 % بشكل عام، بينما يصل في الفنادق الشاطئية والفنادق القريبة من مراكز التسوق إلى نحو 95 %.

وأكدت مصادر عاملة في القطاع الفندقي في دبي، وجود منافسة كبيرة بين الفنادق على استقطاب العائلات من السوق المحلي والأسواق الخليجية التي تشكل أكثر من 60 % من مجمل الضيوف في الفنادق خلال العيد، مشيرين إلى أن العروض تشمل إلى جانب التخفيضات السعرية، وباقات العائلات والوجبات، عروضاً خاصة بالأطفال تتضمن تقديم وجبات مجانية لمن دون سن 6 سنوات وخصماً للأطفال حتى سن 12 عاماً.

تنوّع الخيارات

وأضافت: «إنّ هناك كثيراً من العائلات باتت تفضل قضاء فترة الأعياد في دبي لتنوّع الخيارات وجدارة المنتج السياحي وتنوع الفنادق بمختلف فئاتها وتصنيفاتها ولجاهزية مرافق الضيافة والمطاعم، إضافة إلى بيوت العطلات، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية، ويلبي احتياجات المواطنين والوافدين والزوار من كافة المستويات».

وبحسب المصادر، فإنّ العديد من الفنادق بدأت بطرح العروض الترويجية والتسويقية التي تراوحت بين 20 - 30 % الأمر الذي يأتي في سياق المنافسة القوية على استقطاب أكبر شريحة من السياح خلال العيد خصوصاً من السياح المحليين والخليجيين، مشيرة إلى أن هناك علاقة كبيرة بين نسب الإشغال والحوافز التي تقدمها الفنادق.

حركة مميزة

وقال حسني عبدالهادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق كارلتون إن دبي تشهد خلال فترة العيد حركة سياحية مميزة على الصعيد الداخلي والخارجي، حيث يرتفع عدد النزلاء بشكل لافت لاسيما أن عطلة العيد الحالية تتزامن مع الإجازة الصيفية للمدارس.

مشيراً إلى أن الحجوزات الأولية تؤكد أن نسبة إشغال فنادق كارلتون في دبي ستصل إلى أكثر من 80 % خلال العيد في حين أن نسب الإشغال في بعض الفنادق الشاطئية ستتراوح بين 90 - 95 %. وأضاف إن كافة المؤشرات تؤكد ارتفاع الطلب بشكل كبير على الغرف الفندقية في دبي لاسيما من السوق المحلي والأسواق الخليجية التي تستحوذ على أكثر من 60 % من النزلاء ومعظمهم من العائلات.

وأوضح حسني عبدالهادي، أن القطاع الفندقي في دبي يعوّل بشكل عام على فترة الأعياد والعطل لتعزيز الإيرادات، لذلك فهي تحرص على استنفار جميع كوادرها وتقوم بمنع الإجازات في هذه الفترة بهدف الاستحواذ على أكبر شريحة ممكنة من النزلاء من خلال طرح العروض الترويجية التي تستهدف العائلات والأفراد.

مشيراً إلى أن فنادق كارلتون طرحت مجموعة من العروض تشمل خصومات تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 % من سعر الغرفة، بالإضافة إلى عروض خاصة بالمطاعم والأطفال.

عروض الصيف

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، إنه على الرغم من وجود طلب كبير على فنادق دبي، إلا أن الأسعار لم تشهد ارتفاعات كبيرة بسبب المنافس بين الفنادق على طرح العروض التي تتزامن مع عروض الصيف.

وأضاف: إن بعض الفنادق قامت بطرح عروض ترويجية وتسويقية بالاتفاق مع شركات الطيران العاملة بالإمارة تهدف من خلالها إلى استقطاب أكبر عدد من السياح والعائلات من السوق المحلي والخليجي، مشيراً إلى أن الخصومات السعرية على أسعار الغرف الفندقية وصلت في بعض الفنادق إلى أكثر من 30 % خلال العيد مقارنة مع الأيام العادية.

وقال محمد عوض الله، إن نسب الإشغال الفندقي بحسب المؤشرات الأولية في المتوسط ستصل إلى نحو 85 % وقد تصل إلى أكثر من 90 % في الفنادق الشاطئية، وأيضاً الواقعة في أماكن مميزة وسط دبي وكذلك القريبة من مراكز التسوق والمناطق الحيوية في الإمارة.

ارتفاع الطلب

من جهته قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في «داماك»، إنه من المتوقع أن تصل نسب الإشغال الفندقي خلال عطلة عيد الأضحى، خصوصاً في الفنادق التي تقع في وسط مدينة دبي والخليج التجاري، إلى أكثر من 80 %، مشيراً إلى أن الأسعار ترتفع بنسب متفاوتة وبالتوازي مع ارتفاع الطلب.

وتوقع أن تصل نسبة النزلاء من السوق المحلي والعائلات المقيمة في الإمارات إلى نحو 50 % من إجمالي النزلاء خلال الفترة الحالية، في حين أن النسبة المتبقية تتوزع على الأسواق الدولية لاسيما من المملكة العربية السعودية والصين والهند والمملكة المتحدة وأوروبا الغربية، وغيرها.

وأضاف ماكلوغلين، إن فندق باراماونت ميدتاون يحرص على تقديم خيارات متنوعة وأسعار تنافسية تلبي رغبات العائلات والأفراد من المقيمين في الدولة، وكذلك الزوار لاسيما مع انتعاش التدفقات السياحية خلال فترة العيد خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي.

تدفقات سياحية

من جانبه قال بيتر كاتوساك-هوسفار، مدير عام فندق «دبليو دبي ذا بالم»: إنّ النشاط الفندقي في دبي يواصل النمو والتطور منذ نهاية العام الماضي. وقال: إننا نتوقع المزيد من التحسن وارتفاع نسب الإشغال خلال عطلة عيد الأضحى لاسيما مع مواصلة التدفقات السياحية من مختلف الأسواق خاصة من الولايات المتحدة ودول شرق أوروبا وروسيا وغيرها.

وأشار بيتر كاتوساك-هوسفار، إلى أن «دبليو دبي ذا بالم» سيقدم باقات وعروضاً متنوعة لاستقطاب الزوار من السوق المحلي والأسواق الخارجية.

عروض الأطفال

إلى ذلك، رجحت أمل حرب، نائب الرئيس للتسويق في مجموعة روتانا، أن تشهد فنادق روتانا نسب حجوزات عالية خلال عطلة العيد وفصل الصيف لاسيما من الأسواق الخليجية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وغيرها. وأضافت: إن مجموعة روتانا تحرص على طرح العروض التسويقية بشكل مستمر لاستقطاب المزيد من النزلاء واستغلال انتعاش الطلب.

وقالت أمل حرب، إن المجموعة ستوفر خصومات بـ15 % على أسعار الغرف مع إمكانية إضافة سرير مجاني عند حجز إقامة عائلية، بالإضافة إلى تقديم عروض خاصة بالأطفال تتضمن تقديم وجبات مجانية لمن دون سن 6 سنوات وخصم 50 % حتى سن 12 عاماً، وغيرها من العروض الحصرية لأعضاء برنامج روتانا ريواردز سيليكت.

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