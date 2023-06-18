الإمارات تستشرف الفرص أمام المنتدى الفرنسي الخليجي

المصدر: باريس ـ وام

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اختتمت في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المنتدى الخليجي الفرنسي في نسخته الأولى الذي شارك فيه رجال أعمال من دولة الإمارات ونظمته الحكومة الفرنسية على مدى يومين تحت عنوان «رؤية الخليج»، حيث استشرف وفد الدولة فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المتاحة وفرص الأعمال مع ممثلي الدول المشاركة.

وناقش المنتدى فرص الاستثمار في الدول الخليجية في مقدمتها دولة الإمارات التي توفر بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية.

الطاقة النظيفة

وقال برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الحكومة الفرنسية خلال كلمة له في المنتدى إن المنتدى الذي يجمع رجال الأعمال من دول الخليج ونظرائهم الفرنسيين دليل على الأهمية الكبيرة التي يوليها الطرفان لبعضهما البعض.

وأضاف أن الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت من أهم الدول التي تعنى بمجال التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن دول الخليج تستثمر بشكل كبير في مشاريع الطاقة المتجددة ومكافحة الاحتباس الحراري والتحديث التكنولوجي. وأضاف أن استضافة الإمارات «كوب28» دليل على الجهود الكبيرة التي تبذلها من أجل المحافظة على كوكب الأرض واستدامة الموارد.

شراكة اقتصادية

وقال أكسيل بارو، رئيس المنتدى الاقتصادي الفرنسي الخليجي: «كانت هناك حاجة كبيرة لإطلاق منتدى اقتصادي فرنسي خليجي، وأن نظهر من خلال حدث اقتصادي كبير أن فرنسا مهتمة جدا بإحداث شراكة اقتصادية كبيرة تربطها أكثر بدول الخليج.. لدينا علاقات متميزة في مجال الثقافة والسياسة والاقتصاد، ونريد أن تكون علاقاتنا الاقتصادية في مستوى علاقاتنا السياسية الرفيعة».

وأضاف: حجم التبادل الاقتصادي بين فرنسا والإمارات كبير جداً وتجمعنا مصالح مشتركة واسعة، وحالياً تعمل في الإمارات أكثر من 600 شركة فرنسية .

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