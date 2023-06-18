28.58 ملياراً صافي الاستثمار الأجنبي بالأسهم المحلية 2022

المصدر: دبي- محمد عباس

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كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن تجاوز صافي استثمارات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية حاجز 28.58 مليار درهم خلال العام الماضي، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق وقوة الاقتصاد المحلي.

ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق خلال العام الجاري في ظل متانة الاقتصاد المحلي، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد.

وأوضحت الهيئة، في تقرير حديث، تحقيق المستثمرين الأجانب صافي استثمار جاوز 23.55 مليار درهم في سوق أبوظبي، بينما بلغ صافي استثمار الأجانب نحو 5.03 مليارات درهم في سوق دبي.

جذب الاستثمارات

وجاءت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في الأسواق المحلية خلال العام الماضي، في الوقت الذي تتصدر فيه الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وتهدف استراتيجية الأسواق المحلية الطموحة إلى جذب المستثمرين مع توسع الأسواق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، بالإضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات مما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.

مكاسب كبيرة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 36 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.316 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 3.352 تريليونات درهم في نهاية تعاملات الأسواق الأسبوع الماضي، موزعة بواقع 2.698 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 654.45 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق دبي بـ2.45 %، خلال 5 جلسات، وتصدر قطاع العقار ارتفاعات مؤشرات القطاعات بـ6.48 %، تلاه قطاع المالية 2.26 %، والصناعة 1.34 %.

وصعدت أسهم تكافل الإمارات 35.8 %، والفردوس القابضة 14.7 %، وإعمار العقارية 9 %، وجي إف إتش المالية 8.8 %، والإمارات دبي الوطني 5.35 %، وسالك 5 %، وزاد الرمز كوربوريشن 5 %، وأمانات القابضة 4 %، وسوق دبي المالي 4 %، والأنصاري للخدمات المالية 4 %، وإعمار للتطوير 3.8 %.

واستحوذ «ديوا» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بأكثر من 690.5 مليون درهم خلال أسبوع، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 613.54 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بسيولة 258.46 مليون درهم.

صعود قوي

وعلى المستوى اليومي، واصل مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه في آخر جلسات الأسبوع الماضي، في أكبر وتيرة صعود يومية منذ شهر، وتحديداً جلسة 17 مايو الماضي ، مرتفعاً بـ1.47 % إلى مستوى 3789.13 نقطة أول من أمس.

وقاد سهما «إعمار العقارية» و«سالك» مكاسب 26 شركة بسوق دبي، وارتفعا 4.6 % و3.9 % على التوالي، ليسجل سهم «إعمار العقارية» أعلى إغلاق منذ أكثر من 5 سنوات عند 6.59 دراهم، في حين استحوذ سهم «ديوا» على سيولة جاوزت 477.4 مليون درهم، بـ31.26 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 1.5 مليار درهم.

وفي سوق أبوظبي تصدر الأسهم الرابحة خلال الأسبوع الماضي، «حياة للتأمين» 28 %، ومجموعة أرام 22.2 %، وإي أس جي ستاليونز الإمارات 9.4 %، وأمريكانا للمطاعم 6.4 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 5.9 %، وجي أف أتش المالية 5.7 %، والصير للمعدات 5.7 %، وزاد الشارقة الإسلامي 3.88 %، وإشراق للاستثمار 3.6 %، وطاقة 2.97 %، وأدنوك للإمداد 2.7 %، والجرافات البحرية 1.74 %، وأبوظبي التجاري 1.5 %.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال أسبوع بأكثر من 1.09 مليار درهم مغلقاً عند سعر 395.1 درهماً، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً نحو 561.45 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 547 مليون درهم.

جهود مستمرة

وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.

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