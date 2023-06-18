فطور متأخر في مطعم «تاسكا» السبت

المصدر: دبي -البيان

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في تذكير بتقليد سانتوس ببيولاريس وهو مهرجان شعبي برتغالي تم تنظيم شهر من الاحتفالات في «تاسكا» مطعم الطاهي «خوسيه أيفليز الحائز على نجمة ميشلان، وذلك أعلى «فندق» ماندراين أورينتال جميرا، دبي.

وفي بلده الأم، البرتغال، يشهد المهرجان نزول الآلاف إلى الشوارع لتناول الطعام. لذا خلال يونيو، يمكن لرواد المطعم في دبي، اختبار الإثارة نفسها، إذ يقيم مطعم «تاسكا» نسخةً نابضةً بالحياة عنه في فترة الفطور المتأخر التي يتميّز بها، كل يوم سبت، ويتوفّر فطور«تاسكا» المتأخر حتى 24 الجاري.

وتجمع التجربة بين أفضل الأطباق البرتغالية وأجواء مهرجان Santos Populares الشهيرة.

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