12.5 ملياراً تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 12.5 مليار درهم الأسبوع الماضي مع 2942 مبايعة بقيمة 9.29 مليارات درهم، منها 189 مبايعة للأراضي بقيمة 2.28 مليار درهم و2753 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 7.01 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 168 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 136 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 125 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 89 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 548 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 86 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في مرسى دبي.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 356 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم، وتلتها البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 261 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم، وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 208 مبايعات بقيمة 346 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 2.88 مليار درهم منها 77 رهن أراضي بقيمة 962.7 مليون درهم، و492 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.92 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 767 مليون درهم، وأخرى في مرسى دبي بقيمة 733 مليون درهم. وتم تسجيل 114 هبة بقيمة 414.66 مليون درهم، أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 95 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 44 مليون درهم.

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