576 % زيادة بمشاريع الاستثمار الهندي المباشر في دبي نهاية 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشارت إحصائيات حديثة إلى زيادة بنسبة تصل إلى 576% في عدد مشروعات الاستثمار المباشرة من الهند إلى دبي بنهاية 2022. وجاءت حصة 77.5% من إجمالي الاستثمارات المباشرة في مشروعات جديدة.

وتوزعت الاستثمارات الهندية بين 32.2% في البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، و19% في خدمات الأعمال، و9% في صناعة المنتجات الاستهلاكية.

وتعد الهند ثاني شريك تجاري للإمارات، بإجمالي 9% من تجارتها الخارجية، و14% من الصادرات غير النفطية، وتوسعت التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 27.5% خلال العام الماضي.

ووقع البلدان خلال فبراير الماضي على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وقال ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي إن الاتفاقية ستكون بمثابة تغير كامل، وتوقع أن تحقق تجارة السلع ما يقرب من 100 مليار دولار، والخدمات 15 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

وعززت دبي مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الهنود في جميع الأوقات بما توفره لهم من فرص واعدة وخيارات استثمارية متعددة في العديد من القطاعات الحيوية.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، استحوذ المستثمرون الهنود على نحو 20 % من جميع المعاملات العقارية في الإمارة في الربع الأول من عام 2023، ارتفاعاً من 15 % في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز