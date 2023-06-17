«أمانات» تسعى لجمع 735 مليوناً في طرح أوّلي

المصدر: أبوظبي - البيان

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عيّنت شركة أمانات القابضة كلاً من بنك أبوظبي الأوّل، والمجموعة المالية هيرميس، للطرح العام الأوّلي المخطط لوحدة الرعاية الصحية في أبوظبي.

وقالت «بلومبرغ»، إنَّ الطرح العام الأوّلي قد يجمع 200 مليون دولار (735 مليون درهم)، وقد يحدث في أقرب وقت في العام الحالي.

وكان الدكتور محمد حمادة، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة، المُدرجة في سوق دبي المالي، قد قال، إن الشركة تعمل على تجهيز منصاتها وشركاتها التابعة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لطرحها في أسواق المال.

وأوضح أنَّ محفظة شركة «أمانات» الاستثمارية تزخر بالعديد من الشركات القوية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم مع وصولها إلى مراحل نمو متقدمة بما يسمح لها بالطرح في أسواق المال.

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