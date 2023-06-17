«سيبسا» تدرس بيع مصنعها للكيماويات في الصين

المصدر: لندن - رويترز

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قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن شركة سيبسا الإسبانية تدرس بيع مصنعها للكيماويات في شنغهاي في إطار مساعي شركة النفط والغاز للتحول لاستراتيجية صديقة للبيئة في كل قطاعاتها.

وأضافت المصادر المقربة من المفاوضات أن عملية البيع ستقود إلى تخارج سيبسا من الصين، وتأتي بعد عدول الشركة عن خطة بيع كامل أعمالها في قطاع الكيماويات بسبب تدني العروض.

وكشفت سيبسا، المملوكة لمبادلة أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي بالاشتراك مع شركة كارلايل للاستثمار الخاص، عن خطة لاستثمار ما يصل إلى 8 مليارات يورو (8.8 مليارات دولار) ستجعل أغلب الإيرادات الأساسية للشركة من عمليات مستدامة بحلول 2030.

ولتسريع وتيرة تمويل تلك الاستراتيجية باعت الشركة أصولاً في قطاع الوقود الأحفوري من بينها حقول بحرية في الإمارات باعتها في مارس لشركة النفط الفرنسية توتال إنرجيز.

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