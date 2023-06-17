«مفاجآت صيف دبي» فرحة العيد بعروض فريدة

المصدر: دبي - وام

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تنطلق الدورة الـ 26 من «مفاجآت صيف دبي» في 29 يونيو الجاري لتقدم لسكان المدينة وزوارها العديد من العروض الترفيهية وتجارب التسوق الفريدة والأنشطة العائلية التي تستمر حتى 3 سبتمبر المقبل.

ويتزامن افتتاح «مفاجآت صيف دبي» - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - مع احتفالات عيد الأضحى المبارك ما يضاعف الفرحة والأجواء الاحتفالية التي تشهد حفلات موسيقية يحييها نخبة من الفنانين العرب المشهورين.

كما يقدم الحدث عروضاً ترويجية وتخفيضات وصفقات وجوائز مميزة إلى جانب العروض الترفيهية وتجارب الأطعمة والمأكولات وعروض الفنادق وغيرها من الفعاليات في مختلف أنحاء دبي.

ويعد «عالم مدهش» - الوجهة الترفيهية والتثقيفية المناسبة للأطفال والعائلات بمشاركة شخصيات دبي المحبوبة «مدهش» و«دانة» - من أبرز الفعاليات المرتبطة بمفاجآت صيف دبي منذ انطلاقها حيث يمكن للعائلات الاستماع بهذه الفعالية المميزة.

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