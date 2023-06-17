أروع التجارب الصيفية في قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدعو فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال - أبوظبي، ضيوفه هذا الصيف إلى أروع التجارب مع أشهى المأكولات العالمية وأفضل التجارب الترفيهية والصحية العائلية، حيث تنتظرهم برامج وأنشطة مصممة خصيصاً لهم مع أجواء فاخرة على الواجهة البحرية للعاصمة الإماراتية، حيث تُصنع أروع الذكريات الصيفية.

ويمكن للضيوف هذا الصيف أن يبدأوا حكايتهم الصيفية في قصر الإمارات ماندارين أورينتال - أبوظبي والإقامة في إحدى غرفه أو أجنحته الفاخرة بين يونيو وسبتمبر 2023.

يمكن أيضاً للأطفال بين 3 و 12 عاماً الانضمام لمخيم الأطفال الصيفي، الذي يقدم مجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية، ويمتد المخيم من 3 يوليو إلى 3 سبتمبر. وهناك تجارب فاخرة متنوعة في أبرز مطاعم القصر بما في ذلك مطعم «تاليا» للشيف أنطونيو جويدا الحائز على نجمة ميشلان، ومطعم «مرطبان» الهندي، ومطعم «التراس اللبناني».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز