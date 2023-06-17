«مصرف عجمان» يدعو المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا «مصرف عجمان» المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة عن طريق زيادة رأس مال المصرف، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية للشركة، وكذلك من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، أوضح المصرف أن حقوق الأولوية ستبلغ 550 مليون درهم من خلال إصدار ما يصل إلى 550 مليون سهم بسعر إصدار يقدر بدراهم واحد لكل سهم جديد، وهو ما يساوي القيمة الاسمية للسهم بقيمة الأسهم العادية للمصرف، كما فوضت الجمعية العمومية مجلس إدارة المصرف لتحديد تواريخ وحجم وشروط زيادة رأس مال المصرف عن طريق حقوق الأولوية وكذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لتنفيذ قرار زيادة رأس المال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز