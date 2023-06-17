«بيزنس نتورك إنترناشونال» تنظم معرضاً في دبي 24 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «بيزنس نتورك انترناشونال» تنظيم معرض BNI EXPO لعام 2023 بدبي في 24 يونيو.

وقال بيجاي راجنيكانت شاه، المدير الوطني لشركة «بيزنس نتورك انترناشونال»: منذ ما يقرب من عقدين، التزمت مؤسستنا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تزويدهم بمنصات قوية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم. ونحن نسعى جاهدين لإطلاق العنان لإمكانات هذه الشركات وتحفيز الابتكار لديهم والمساهمة في تحول اقتصاد الإمارات.

وتنطوي الفعالية هذا العام حول موضوع «استباق التطوّر»، وسيكون المتحدث الرئيسي فهد بيزاري، وهو متخصص في الذكاء الاصطناعي وشات جي بي تي، حيث سيركز على قوة الذكاء الاصطناعي للمحادثة وإدارة مخاطر روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية موازنة ذلك مع التفاعل البشري. وستتضمن الفعالية أحداثاً تعليمية متنوعة وفرصاً للتواصل ومعرضاً لإبراز الأعمال التجارية. وستتوج الفعالية بحفل لتوزيع الجوائز.

وشركة «بيزنس نتورك انترناشونال» لديها أكثر من 303,950 عضواً حول العالم في أكثر من 77 دولة مختلفة، ينتمون إلى أكثر من 300 نوع مختلف من المهن. وفي دولة الإمارات تضم أكثر من 1000 عضو حققوا أكثر من 2.5 مليار درهم (أكثر من 420 مليون دولار أمريكي) في مجال الأعمال التجارية منذ إنشائها في سبتمبر 2005.

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