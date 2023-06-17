«أركتيكشرال دايجست»: دبي تحتضن أفضل الفنادق في العالم

المصدر: دبي - البيان

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قال موقع «أركتيكشرال دايجست» المتخصص في العمارة، إنَّ إمارة دبي تضم أفضل الفنادق، من أي مكان آخر حول العالم، مشيرة إلى أن ذلك ليس بمستغرب على مدينة تمتلك الصفات الفائقة عالميّاً؛ فهي تضم أطول ناطحة سحاب في العالم، وأكبر مركز تسوّق، وأطول عجلة وأعلى نافورة راقصة. وعدّد الموقع أغلى 5 أجنحة فندقية في دبي، واصفاً إياها بـالأجنحة الفندقية التي تمزج الواقع بالخيال.

1 القصر الملكي في أتلانتس ذا رويال: يتميز بتصميم مذهل، تبلغ مساحته 12 ألفاً و141 قدماً مربعة، ويحتوي على أربع غرف نوم، وغرفة طعام تتسع لـ12 شخصاً، ويبدأ سعر الليلة الواحدة من 100 ألف دولار (368 ألف درهم).

2 فيلا بولغاري في منتجع بولغاري دبي: يتميز منتجع بولغاري بتصميمه على الطراز الإيطالي الأنيق، مع مطعم للشيف الشهير نيكو روميتو، وناد شاطئي، وأول ناد لليخوت في بولغاري. وبحسب الموقع فإنّه «توجد غرف وأجنحة في المبنى الرئيسي بالإضافة إلى فيلات قائمة بذاتها، أكبرها وأفخمها هي فيلا بولغاري، وتحتوي الفيلا، التي تبلغ مساحتها 5812 قدماً مربعة، على حديقة مساحتها 5381 قدماً وتراساً مزخرفاً وشاطئاً خاصاً ومسبحاً بيضوياً يطل على البحر، ويبدأ سعر الليلة من 50 ألف دولار (حوالي 184 ألف درهم) بحد أدنى 7 ليالٍ.

3 الجناح الرئاسي في برج العرب جميرا: وصف الموقع الجناح بأنّه مُصمم على شكل شراع على جزيرة خاصة به، وهو يجسد التألق والسحر الفائق الذي تشتهر به دبي، مضيفاً: «الجناح الرئاسي للفندق هو واحد من أكثر الأجنحة فخامة في المدينة، وتبلغ مساحته 7178 قدماً مربعة، وهو عبارة عن شقة فسيحة بغرفتي نوم وغرفة معيشة وغرفة طعام ومكتبة ومطبخ خاص ودَرَج داخلي من الرخام الذهبي، ويبدأ سعر الليلة من 40 ألف دولار (147 ألف درهم).

4 الجناح الملكي في فورسيزونز دبي جميرا بيتش: الجناح على طراز فورسيزونز الكلاسيكي الذي يمتزج مع اللمسات الإماراتية الفخمة، بالقرب من وسط مدينة دبي. والجناح الملكي يمتد على مساحة 6458 قدماً مربعة على مستوى البنتهاوس، وتبدأ الليلة فيه من 21.781 دولاراً (80 ألف درهم).

5 الجناح الرئاسي في منتجع المها الصحراوي: يقع المنتجع على بعد 45 دقيقة فقط من دبي، في محمية دبي الصحراوية، والتي يتجوّل فيها المها والغزلان بحرية. ويمتد الجناح على مساحة تزيد على 5700 قدم مربعة، مع سطح خاص كبير، ومسبح يمكن التحكم بدرجة حرارته، وساحة فناء واسعة، وغرفة معيشة، ومنطقة لتناول الطعام ومطبخ مجهز. وتم تجهيز الجناح بمفروشات يدوية وقطع أثرية ومصنوعات يدوية، ويبدأ سعر الليلة الواحدة من 8032 دولاراً (حوالي 30 ألف درهم).

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