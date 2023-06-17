«راكز» تختتم جولة ترويجية في 3 ولايات هندية

المصدر: رأس الخيمة – وام

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اختتمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) جولة ترويجية في أهم المدن الهندية، شملت ولايات مومباي وحيدر آباد وأحمد آباد.

واستهدفت الزيارة اطلاع أصحاب الشركات الهندية على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية توسعة نطاق عملياتهم التجارية في منطقة الشرق الأوسط عبر إمارة رأس الخيمة.

والتقى فريق «راكز» مع العديد من ممثلي غرف التجارة الهندية البارزة والجمعيات الصناعية بما في ذلك جمعية بومباي للصناعات واتحاد منظمة التصدير الهندية وجمعية مصنعي البلاستيك في الهند واتحاد غرفة تجارة تيلانجانا وغرفة تجارة غوجرات.

وجرى مناقشة مزايا دخول المصنعين العاملين في قطاعات وأنشطة عدة إلى سوق دولة الإمارات ومن هذه الصناعات البارزة السيراميك والأدوات الصحية والسلع الكهربائية ومعدات الإنارة والأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية المتخصصة والحديد والدفاع. كما التقى فريق «راكز» بمزودي الخدمات في قطاع الطيران لاستعراض فرص التعاون المحتملة.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: من خلال مهمتنا الترويجية في الهند، أبدت الشركات والجمعيات الصناعية ومؤسسو الشركات الناشئة اهتماماً بالغاً بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط من خلال إمارة رأس الخيمة، حيث إن «راكز» اليوم موطن لأكثر من 4000 شركة هندية من مختلف الفئات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة التي تخدم العديد من القطاعات.

وأكد التزام «راكز» بتعزيز شراكاتها ودعم رواد الأعمال وتوفير بيئة عمل ملائمة للشركات التي تسعى إلى توسعة نطاق أعمالها في الدولة.

ولعبت هذه الزيارة دوراً كبيراً في تسليط «راكز» الضوء على مزايا تأسيس الأعمال في إمارة رأس الخيمة وتحديد أهم العوامل مثل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية الحديثة والسياسات الداعمة لنمو الأعمال وفعالية التكلفة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية النامية عبر الإمارة.

ويشارك فريق «راكز» في قمة الشركات الناشئة «21by72» المقامة في ولاية سورات التي تختتم غدا بهدف دعم الشركات الهندية لا سيما الصغيرة والمتوسطة لتعريفها على فرص التوسع في سوق الإمارات. وسيتواصل فريق «راكز» مع الآلاف من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال من سائر أرجاء الهند، إضافة إلى أكثر من 200 شركة ناشئة من كل أنحاء العالم.

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