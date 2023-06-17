«باب الشمس» ينتهج سياسة الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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يسعى فندق باب الشمس بدبي بعد تجديده إلى انتهاج سياسة الاستدامة من خلال تقليل استهلاك الطاقة والمياه، واعتماد التقنيات النظيفة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع نسبة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير وإدارة النفايات والتقليل منها، وتحضير وجبات مستدامة من المزارع العضوية.

وفتح منتجع باب الشمس الصحراوي صفحة جديدة في تاريخه، ويقدم لضيوفه باقة من التجارب النابضة بالحيوية، بما فيها تجارب طعام وسط أجواء ترفيهية، وعلاجات عافية متكاملة، ومغامرات صحراوية شيقة.

والمنتجع ينضوي اليوم تحت مظلة علامة «رير فايندز»، استوحي ديكور المنتجع من ألوان الصحراء الترابية، ويتناغم بشكل تام مع البيئة المحيطة به، ويشمل 115 غرفة وجناحاً فاخراً في 16 مبنى يتألف كل منها من طابقين.

ومرافق تناول الطعام متنوعة، تحتفي بمطابخ عالمية مختلفة، ومن أبرزها مطعم «الحظيرة» الذي يقدم تجربة طعام تثريها عروض ترفيهية حيّة مستلهمة من التراث العربي العريق والغني بتنوعه. وقال محمد فرجاني، هو شيف المطبخ، إنه يتم الالتزام بالمنتجات المحلية العضوية والتركيز على دعم المنتجين المحليين وتحديد مصادر المكونات بشكل مسؤول.

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