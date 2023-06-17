6.38 ملايين درهم خسائر «أمان» بالربع الأول 2023

المصدر: دبي - البيان

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سجلت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان، خسائر بقيمة 6.38 ملايين درهم بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بأرباح قدرها 86.65 ألف درهم حققتها خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وبحسب إفصاح لسوق دبي، ذكرت الشركة أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 153.1 مليون درهم تشكل 68 % من رأسمالها البالغ 225.8 مليون درهم. وأوضحت أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ الخسائر المتراكمة هي، خسائر بيع استثمارات سابقة.

وبخصوص الإجراءات التي ستتخذها الشركة لمعالجة الخسائر المتراكمة، لفتت الشركة إلى أنها بصدد التخارج من قطاع التأمين والتحول إلى شركة استثمارية.

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