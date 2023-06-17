«أبوظبي الإسلامي» يقدم بطاقة مغطاة للاسترداد النقدي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، إطلاق بطاقته المغطاة فيزا للاسترداد النقدي، بما ينسجم مع الأهمية المتزايدة التي يوليها المصرف لقطاع البطاقات المغطاة ضمن استراتيجيته الخدمات المصرفية للأفراد. وتتيح البطاقة المغطاة الجديدة للمتعاملين فرصة نيل مكافآت من خلال الإنفاق اليومي أثناء التسوق، بالإضافة إلى مزايا عديدة أخرى.

وتم تصميم البطاقة المغطاة بما ينسجم مع احتياجات المتعاملين، حيث تتيح لهم قيمة استرداد نقدي شاملة عند استخدامهم للبطاقة لتغطية النفقات اليومية بما في ذلك البقالة، والوقود، والسيارات، والدفعات الخاصة بالتعليم، وكافة فواتير المطاعم، وفواتير الخدمات العامة والاتصالات.

وتتميز البطاقة أيضاً بكونها لا تمتلك حداً أدنى بالنسبة للإنفاق في فئات المدفوعات، وسيحظى المتعاملون بفرصة ربح 1000 درهم على شكل استرداد نقدي شهرياً عند استخدام البطاقة المغطاة.

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