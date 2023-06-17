«مالية الشارقة» تُطلق الدورة الثانية من مبادرة «جائزة الأفكار الإبداعية»

المصدر: الشارقة - وام

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أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة الدورة الثانية من مبادرة «جائزة الأفكار الإبداعية» التي تهدف إلى تكريم فرق العمل والأفكار الإبداعية وتعزيز بيئة العمل والاستفادة من القدرات البشرية التي تؤدي دوراً مهماً في رفع مستوى التنافسية وتعزيز الإنتاجية المهنية.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة إن ما يميز مبادرة جائزة الأفكار الإبداعية أنها مشروع قائم على مدار العام لا يتوقف على زمن بانتظار عام آخر ولا ينتهي عند الفكرة نفسها، فهي قابلة للتطوير مهما كانت جديدة، فالتطور يمضي بخطوات متسارعة في عالمنا المعاصر وإمارة الشارقة اتخذت قرارها بمواكبة الحاضر وتفوق المستقبل ولم تتوقف عند النجاحات المتحققة إلا لتجعل منها محطات لنجاحات قادمة أكبر.

وأضاف: نحن سعداء بالمستوى المتميز والكبير الذي ظهر به موظفونا وهم يتفاعلون مع مفردات المبادرة ويستعرضون أفكارهم الإبداعية التي تؤسس لمرحلة جديدة من العطاء والتميز في خدمة بلادنا وإمارتنا ونتوقع نجاحاً كبيراً للدورة الحالية لأنها انطلقت من أسس صحيحة يرافقها تقييم وتطوير مستمران.

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