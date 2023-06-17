غرفة التجارة ودائرة الميناء والجمارك في عجمان تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: عجمان - البيان

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بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع وفد من دائرة الميناء والجمارك ـ حكومة عجمان، تعزيز التعاون المشترك لتسهيل رحلة المتعامل وتوفير خدمات استباقية مبتكرة تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتوفر بيئة جاذبة تعزز قدرات الإمارة لزيادة حجم التجارة البينية.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان، عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، وعدد من موظفي غرفة عجمان، كما حضر من جانب دائرة الميناء والجمارك محمد عبدالرحمن العوضي، مدير إدارة الجمارك، ومنى حسن الأميري، رئيس قسم علاقات المتعاملين والشركاء، وسالم الكعبي، رئيس قسم القيمة والتعرفة والمنشأ.

من جانبه أوضح عبدالله عبدالمحسن النعيمي أن غرفة عجمان تسعى بشكل مستدام إلى توفير المناخ الداعم لزيادة نمو حجم الصادرات من المنتجات المحلية، خاصة في ظل تميز الإمارة بقطاع صناعي واعد شمل أكثر من 1300 مصنع خلال عام 2022، بحيث يسهم هذا القطاع الحيوي بما يقارب 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

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