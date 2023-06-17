مجموعة مراكز التسوق في دبي تطلق حملة عيد الأضحى بجوائز 200 ألف درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، إطلاق حملتها السنوية المنتظرة بمناسبة عيد الأضحى. وتقدم المجموعة للمتسوقين فرصة فريدة للغاية للفوز بجوائز نقدية تصل قيمتها إلى 200.000 درهم.

ويمكن للمتسوقين أن يستمتعوا بتجربة تسوق استثنائية، مع فرصة الفوز بجوائز كبيرة خلال حملة «تسوق واربح». للمشاركة، عليهم فقط التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة، مما سيمنحهم قسيمة سحب رقمية تفتح لهم أبواب الفرصة للفوز بجوائز نقدية كبرى.

وتستمر حملة عيد الأضحى في المراكز التجارية المشاركة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى، وتقام السحوبات خلال جميع أيام عيد الأضحى حيث سيتم الإعلان عن 22 فائزاً. سيحصل 6 فائزين محظوظين من بينهم على جائزة نقدية بقيمة 15.000 درهم لكل منهم، وسيحصل 6 فائزين آخرين جائزة نقدية بقيمة 10.000 درهم لكل منهم، وسيحصل 10 فائزين على مبلغ 5.000 درهم لكل منهم.

وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «يسعدنا أن نقدم حملة سحوبات عيد الأضحى الرائعة إلى المتسوقين في جميع أنحاء دبي. نعمل بلا كلل عاماً بعد عام لتقديم تجارب لا تُنسى، ومع حملة تسوق واربح لهذا العام، نحقق مرة أخرى وعودنا في تقديم تجربة تسوق لا مثيل لها مع جوائز كبرى للفوز بها».

وتضم قائمة المراكز المشاركة 18 مركزاً: مركز البستان، البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، مركز الغرير، مركز بوابة الخيل المج0تمعي، الورقاء سيتي مول، آرابيان سنتر، باي أفينيو، فيستيفال بلازا، دبي آوتليت مول، اتحاد مول، مركز مُدن المجتمعي، ند الحمرمول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال، تايمز سكوير سنتر، مركز فيلانوفا المجتمعي.

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