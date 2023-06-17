1200 مشارك بمعرض الذكاء الاصطناعي العالمي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقطبت النسخة العالمية الـ41 من معرض الذكاء الاصطناعي العالمي التي استضافتها دبي أخيراً 1200 مشارك وزائر على مدى يومين. وجمع الحدث تحت سقف واحد نخبة من الخبراء والمديرين والتنفيذيين من المنطقة والعالم للاطلاع على أحدث ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي، وتصور المشهد المستقبلي لهذا القطاع سريع التطور والاستعداد للمستقبل.

وتنوعت مواضيع النقاش بين أحدث الاتجاهات والمزايا والمعايير الأخلاقية للنشر إضافة إلى تكامل الذكاء الاصطناعي مع التعلم الآلي في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والإدارة المالية والتعليم والهندسة الجينية والوراثية وغيرها.

من أبرز الندوات كانت حلقة النقاش حول كيفية تبني قادة الأعمال للذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للنجاح. ناقشت الجلسة التي أدارتها الدكتورة المهندسة سعاد الشامسي، المستشارة الفنية في استشارات L2L، نطاق فوائد تبني الذكاء الاصطناعي. وتضمنت قائمة المتحدثين روبرت هام، الرئيس التنفيذي، المشرق كابيتال DIFC، أنشومان أناند، الرئيس التنفيذي لشركة آر أند بي (المملكة العربية السعودية) ونائب رئيس مجموعة أباريل - أمين صبري، المدير المالي، أستراتك وفيكرام تانا، الرئيس التنفيذي، مزالو (مجموعة إيروس للاستثمارات) الذي قدم أيضاً بعض الآراء المثيرة للاهتمام أثناء الحديث عن المهارات الأساسية التي يمكن أن تسرع تبني الذكاء الاصطناعي.

وكان هناك نقاش آخر ملفت حول كيفية إلهام الجيل القادم من النساء في مجال الذكاء الاصطناعي. وأدار هذه الحلقة ديبي بوثا، كبيرة مسؤولي الشراكة في Women in AI. وتناولت التحديات التي تواجهها النساء في صناعة الذكاء الاصطناعي. شارك في هذه الندوة فاطمة العبدولي، مدير إدارة البيانات والإحصاء، وزارة الطاقة والبنية التحتية، الدكتورة فاطمة باوثمان رئيس مجلس إدارة جمعية الذكاء الاصطناعي - د. كريستين غولبرانسون الرئيس التنفيذي يو + نوفا - د. عذاري الزعابي، مساعد محاضر في جامعة السلطان قابوس التي تحدثت عن أنه كيف يمكن للمرأة أن تتعاون وتحدث تأثيراً في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقال نافين بارادواج، الرئيس التنفيذي لشركة «تريسكون غلوبال»، الشركة المنظمة للحدث: فخورون باستضافة مثل هذا الحدث الذي جمع قادة الفكر البارزين في صناعة الذكاء الاصطناعي. وكانت حلقات النقاش منصة لحوارات على مستوى رفيع أتاحت تبادل المعلومات والمعرفة التي لا تقدر بثمن. لقد كانت شهادة حية على التزام دبي بتعزيز الابتكار ودفع التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي.

قال الدكتور عيسى محمد بستكي، رئيس جامعة دبي: كان معرض الذكاء الاصطناعي العالمي دبي 2023 إنجازاً رائعاً مرة أخرى من دبي، مركز التكنولوجيا في العالم، وكنت سعيداً جداً لكوني متحدثاً رئيسياً وجزءاً من هذا الحدث الدولي.

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