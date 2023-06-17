كولم ماكلوكلين ضمن أقوى 100 شخصية في قطاع التجزئة

المصدر: دبي- البيان

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صنفت مجلة «إيمجز ريتيل مي»، المتخصصة في شؤون التجزئة، كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، ضمن قائمة ضمت أقوى 100 شخصية في قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «إيمجز ريتيل مي» أُقيم في فندق «ذا أدريس دبي مارينا» أخيراً.

تكرم «جوائز آيكونز ريتيل»، التي تنظمها «إيمجز ريتيل مي»، الوسيلة الإعلامية المعنية بنقل أخبار قطاع التجزئة في الشرق الأوسط، الإنجازات البارزة والإسهامات القيّمة لقادة التجزئة المؤثرين والطموحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد حظي ماكلوكلين بهذا التكريم تقديراً لقيادته الناجحة والحكيمة لسوق دبي الحرة التي حققت العديد من الإنجازات عبر مسيرتها الحافلة على مدى 40 عاماً.

وألقى ماكلوكلين كلمة خلال ندوة نظمتها «إيمجز ريتيل مي» تحت عنوان «أنا أفكر! إذاً أنا قادر!»، سلطت الضوء على قيادات التغيير في قطاع التجزئة، وركز برنامج الندوة، الذي استغرق يوماً واحداً، على فكرة «كيف يُصنع الرمز»، وذلك بهدف ابتكار يوم للتعلم لقطاع التجزئة والمساعدة في تسليط الضوء على شخصيات مميزة جديدة في القطاع. وخلال مقابلة أجرتها معه كاتي أوفري في برنامج «دبي اليوم» على محطة دبي وان التلفزيونية، أوجز ماكلوكلين مسيرته مع سوق دبي الحرة على مدار 40 عاماً من التألق والنجاح.

وقال ماكلوكلين، لدى تسلمه الجائزة: شرف كبير أن أحظى بهذا التكريم، وأن يتم اختياري ضمن أقوى 100 شخصية في قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان لرئيس مجلس الإدارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على دعمه الدائم لمؤسستنا. وتقديراً للشخصيات المؤثرة بقطاع التجزئة، تم إصدار كتاب مخصص لهم تحت عنوان «ذا آيكونز أوف ريتيل ييربوك» والذي يُعد الأول من نوعه.

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