سوق دبي المالي يصعد بأعلى وتيرة منذ شهر

المصدر: دبي - محمد عباس

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حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 36 مليار درهم خلال أسبوع، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.31 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 3.35 تريليونات درهم في نهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.69 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 654.45 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.45 %، خلال 5 جلسات، وتصدر قطاع العقار ارتفاعات مؤشرات القطاعات بنسبة تقارب 6.5 %، تلاه قطاع المالية 2.26 %، والصناعة 1.34 %.

وصعدت أسهم تكافل الإمارات 35.8 %، والفردوس القابضة 14.7 %، وإعمار العقارية 9 %، وجي إف إتش المالية 8.8%، والإمارات دبي الوطني 5.35 %، وسالك 5 %، وزاد الرمز كوربوريشن 5 %، وأمانات القابضة 4 %، وسوق دبي المالي 4%، والأنصاري للخدمات المالية 4 %، وإعمار للتطوير 3.8 %.

واستحوذ «ديوا» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بأكثر من 690.5 مليون درهم خلال أسبوع، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 613.54 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بسيولة 258.46 مليون درهم.

أداء يومي

وعلى المستوى اليومي، واصل مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تداولات جلسة أمس، آخر جلسات الأسبوع، في أكبر وتيرة صعود يومية منذ شهر، وتحديداً جلسة 17 مايو 2023، مرتفعاً بنسبة 1.47 % إلى مستوى 3789.13 نقطة.

وحقق السوق مكاسب في ختام الجلسة، وربح رأسماله السوقي ما يقارب 9 مليارات درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي تصدر الأسهم الرابحة خلال أسبوع «حياة للتأمين» 28 %، ومجموعة أرام 22.2 %، وإي أس جي ستاليونز الإمارات 9.4 %، وأمريكانا للمطاعم 6.4 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 5.9 %، وجي أف أتش المالية 5.7 %، والصير للمعدات 5.7 %، وزاد الشارقة الإسلامي 3.88 %، وإشراق للاستثمار 3.6%، وطاقة 2.97 %، وأدنوك للإمداد 2.7 %، والجرافات البحرية 1.74 %، وأبوظبي التجاري 1.5 %.

واجتذب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال أسبوع بأكثر من 1.09 مليار درهم مغلقاً عند سعر 395.1 درهماً، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً نحو 561.45 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة جاوزت 547 مليون درهم.

جلسة الجمعة

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 645.46 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 654.45 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «إعمار العقارية» و«سالك» مكاسب 26 شركة بسوق دبي، وارتفعا 4.6 % و3.9 % على التوالي، ليسجل سهم «إعمار العقارية» أعلى إغلاق منذ أكثر من 5 سنوات عند 6.59 دراهم، في حين استحوذ سهم «ديوا» على سيولة جاوزت 477.4 مليون درهم، بنسبة 31.26 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 1.5 مليار درهم.

وخلال التداولات، قفز سهم «سالك» بالحد الأقصى 15 % إلى 3.50 دراهم مسجلاً أعلى مستوياته التاريخية، ليغلق عند 3.17 دراهم.

وصعد «الفردوس القابضة» بالحد الأقصى بنسبة 14.7 %، و«اكتتاب القابضة» 9.2 %، و«إعمار العقارية» 4.6 %، و«سالك» 3.9 %، والوطنية الدولية القابضة 2.96 %.

وفي سوق أبوظبي صعدت أسهم حياة للتأمين 14.4 %، والبنك التجاري الدولي 13 %، والشارقة للأسمنت 8.5 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 5.3 %، وإي أس جي ستاليونز الإمارات 3.8 %.

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