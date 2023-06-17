«لا فيل» يقدم تجارب متنوعة لتناول الطعام

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فندق وأجنحة لا فيل، من موقعه المميز في قلب سيتي ووك، إطلاق تجارب مميزة مع اقتراب موسم الصيف للاستمتاع بتناول الطعام في الهواء الطلق أو داخل المطاعم.



ويوفر الفندق لضيوفه العديد من خيارات تناول الطعام في الهواء الطلق أو في المطاعم الداخلية مثل تناول وجبة الفطور مع العائلة والأصدقاء في مطعم شيفال جلوبال كيتشن، أو تناول البرانش في مطعم جريز أيام السبت، أو اختتام الأسبوع مع طبق صنداي روست التقليدي.

ويعتبر مطعم شيفال العالمي وجهة رائعة للحصول على تجربة فطور مميزة. ويتيح مطعم حريز فرصة الاستمتاع بوجبة برانش يوم السبت.

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