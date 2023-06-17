دار التكافل: نتائج الربع الأول مؤشرات إيجابية لتحوّل الأداء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دار التكافل نتائجها المالية الأولية للربع الأول، حيث تم تحقيق صافي خسارة بمقدار 2.8 مليون درهم مقارنة بالسنة الماضية نتيجة لتطبيق الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة بعد الاندماج للتحول في الأداء والعودة إلى الربحية.

وزادت إيرادات التكافل بنسبة 52 % مقارنة بالسنة الماضية نتيجة للتحسن الثابت في الأداء والاحتفاظ العالي للعملاء في محفظة منتجات التأمين التكافلي على الحياة والمركبات والتكافل العام، والتي قابلها انخفاض في نسبة مساهمة محفظة التكافل الصحي. وازداد دخل الاستثمار بمقدار 105 % مقارنة بالسنة الماضية ليصل إلى 13.5 مليون درهم، بفضل زيادة حجم قاعدة الأصول وتحسن العوائد على حقوق الملكية والودائع.

وقال رئيس مجلس إدارة دار التكافل، الدكتور علي الظاهري: يسعدنا أن نرى المؤشرات الإيجابية والقوية لتحول أداء الشركة خلال الربع الأول حيث حققنا تقدماً كبيراً نحو استكمال التكامل بين الشركات المندمجة، والاستفادة من إمكانيات التآزر الناتجة عن اندماجنا.

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