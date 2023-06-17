افتتاح مطعم لامار في منتجع أتلانتس ذا رويال

المصدر: دبي- البيان

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أعلن منتجع أتلاتنس ذا رويال افتتاح مطعم لامار رسمياً للشيف العالمي جاستون أكوريو. وينحدر اسم لامار من ليما، كما يحتفل بالنكهات الأصيلة والمتنوعة لفن الطهي البيروفي، ويدعو رواده للقيام بجولة عبر التنوع الثقافي والطهوي في بيرو بدءاً من المأكولات البحرية التقليدية وحتى الأسماك الكاملة المطبوخة في الفرن الذي يعمل على الفحم.

ويقع لامار في طابق الميزانين بمنتجع أتلانتس ذا رويال ويطل على نافورة Skyblaze.

وقال الشيف جاستون أكوريو: دبي واحدة من المدن التي تتمتع بأكبر نشاط للمطاعم في العالم، ويمكن العثور بها على أفضل الأماكن وأشهر الطهاة الذين يشاركون اقتراحاتهم ومفاهيمهم مع رواد المطاعم العالميين الذين يقدرون فن الطهو ويستمتعون به نشاطاً يوحد الناس والثقافات.

وبهذا، شرف كبير لي أن أكون حاضراً مع سفارة الطهي البيروفية والانضمام إلى المطاعم البيروفية التي تمثلنا بدبي وأتطلع إلى الترحيب بالضيوف في لامار.

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