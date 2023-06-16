إطلاق حملة السحب الرقمي «مليونير إمارات» عبر تطبيق «إمكان»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مؤسسة الإمارات العامة للبترول حملة «مليونير إمارات»، بهدف تعزيز تجربة عملائها وإسعادهم، حيث تتيح لهم فرصة الفوز بمبلغ مليون درهم، عبر إنفاق ما لا يقل عن 35 درهماً، على المشتريات غير البترولية في محطات (إمارات) باستخدام تطبيق الولاء «إمكان».

تستمر فترة المشاركة في الحملة حتى 15 أغسطس 2023، ويمكن للعملاء المشاركة في السحب الرقمي، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع الخاص بهم على التطبيق، حيث يحصل العملاء عند كل عملية مسح على نقاط، وقسيمة سحب يمكن الوصول إليها بسهولة عبر التطبيق. سيتم إنشاء قسيمة سحب مع كل عملية شراء جديدة، تعادل أو تزيد على 35 درهماً.



وتهدف (إمارات) من خلال إجراء السحب الرقمي، إلى خفض البصمة الكربونية عبر الحد من استخدام التذاكر الورقية، وذلك تماشياً مع أهداف الدولة في ترسيخ هذا التوجه، والتزاماً بدعم الممارسات والسلوكيات، التي تضمن مستقبلاً أكثر استدامة.

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