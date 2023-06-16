8.3 مليار درهم رؤوس أموال 13 شركة مساهمة خاصة مُدرجة في الإمارات بنهاية 2022

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أن عدد الشركات المساهمة الخاصة المدرجة بأسواق المال في الدولة بلغت نحو 13 شركة بمجموع رؤوس أموال 8.266 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2022.

وأضافت الهيئة، في تقرير حديث، أن الشركات موزعة بواقع 12 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة واحدة مدرجة في سوق دبي المالي.

وبحسب التقرير شملت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي كل من "منازل" برأسمال 2.6 مليار درهم، و"عنان للاستثمار القابضة – واحة الزاوية سابقاً" برأسمال 2.31 مليار درهم و"الصير للمعدات والتوريدات البحرية" برأسمال مليار درهم و"كيو القابضة – القدرة القابضة سابقاً" برأسمال 808.9 مليون درهم.

ومن بين الشركات المساهمة الخاصة المُدرجة أيضا "المستثمر الوطني" برأسمال 310 ملايين درهم، و"فودكو الوطنية للمواد الغذائية" برأسمال 280 مليون درهم ومجموعة "إيه إس جي ستاليونز الإمارات" برأسمال 250 مليون درهم، و"ريسبوس بلس القابضة" برأسمال 200 مليون درهم و"بالمز الرياضية" برأسمال 150 مليون درهم و"غذاء القابضة -مخازن زي سابقاً" برأسمال 100 مليون درهم و"سواعد القابضة" برأسمال 51.1 مليون درهم و"إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" برأسمال 30 مليون درهم.

ويضم سوق دبي المالي شركة مساهمة خاصة مدرجة وهي "بي اتش ام" كابيتال للخدمات المالية برأسمال 173.4 مليون درهم.

ويساعد إدراج الشركات المساهمة الخاصة في الأسواق المحلية على وصول الشركات إلى قاعدة كبيرة من رأس المال، إضافة إلى فتح المجال لتعزيز قيمة العلامة التجارية بطريقة فعالة، بما يشكل جزءاً محورياً من المنظومة الحيوية المتكاملة التي أسستها الدولة لاحتضان ودعم الشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة وصولاً إلى الشركات الكبرى. فهي توفر واحدة من أفضل وأنسب بيئات مزاولة الأعمال في العالم.

وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية العام الماضي "سوق نمو"، العلامة التجارية الجديدة لمنصة "السوق الثاني"، ليوفر منصة تداول متطورة تربط المستثمرين بالشركات الخاصة، وتكمّل المنظومة الحيوية المتنامية للشركات الناشئة وشركات النمو الواعدة في أبوظبي، حيث يوفر هذا السوق للشركات الخاصة إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين.

وتحظى الشركات التي تنوي الإدراج في سوق نمو لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية بكل الدعم الذي تحتاجه طوال عملية الإدراج، كما يقدم السوق المساندة للشركات في مرحلة ما بعد الإدراج، بما في ذلك الوصول إلى خدمات إدارة الجمعية العمومية السنوية، وتوزيع الأرباح، والدعم في الاتصال المؤسسي.

وتشمل مؤهلات الإدراج في سوق نمو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شركة مساهمة خاصة على أن يكون قد مضى على تأسيسها ما لا يقل عن عامين، بالإضافة إلى تقديم البيانات المالية المدققة وإدراج ما لا يقل عن 5% من رأس مالها.

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