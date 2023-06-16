2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 2.5 مليار درهم مع 604 مبايعات بقيمة 2.1 مليار درهم، منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 433.96 مليون درهم و557 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.66 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 136 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة معيصم الأول. وتصدرت الحبيه الخامسة المناطق في عدد المبايعات وسجلت 16 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في نخلة جميرا.

وتصدرت مرسى دبي المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل مع 65 مبايعة بقيمة 253 مليون درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 172 مليون درهم. وسجلت الرهونات 337.09 مليون درهم منها 12 رهونات أراض بقيمة 87.24 مليون درهم و94 رهونات فلل وشقق بقيمة 249.85 مليون درهم وتم تسجيل 32 هبة بـ 158.95 مليون درهم أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بـ 95 مليون درهم.

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