دبي تحتفظ بلقب أفضل نظام بيئي للشركات الناشئة في المنطقة

المصدر: دبي- سيد صالح

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احتفظت دبي بالمركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وصعدت إلى الــ 12 على مستوى العالم ضمن قائمة «أفضل 100 نظام بيئي ناشئ»، الصادرة أمس ضمن تقرير «تصنيف النُّظُم البيئية العالمية للشركات الناشئة، 2023» من شركة «ستارت أب جينوم» الأمريكية المتخصصة في الأبحاث المتعلقة بالشركات الناشئة حول العالم.

وكانت دبي قد تصدرت إقليمياً في نسخة العام الماضي من المؤشر أيضاً، بينما جاءت في المركز الـ 15 عالمياً. وبذلك، تكون دبي قد قفزت 3 مراكز في ترتيبها العالمي على المؤشر، بالمقارنة مع العام الماضي.

وترصد قائمة «أفضل 100 نظام بيئي ناشئ» أفضل مُدُن العالم التي توفر نُظُماً بيئية داعمة للشركات الناشئة العاملة بها لتعزيز فرص نجاحها.

علامات كاملة

وجاء ترتيب دبي في المركز الــ 12 عالمياً على القائمة بعد أن احتفظت بالعلامة الكاملة «10 من أصل 10 درجات» في المؤشر الفرعي «تمويل الشركات الناشئة»، وكانت قد حققتها في نفس المؤشر في إصدار العام الماضي. وعلاوة على ذلك، نالت دبي هذا العام العلامة الكاملة أيضاً في مؤشرين فرعيين آخرين، وهما «الاتصال»، و«سهولة الوصول إلى السوق». وحصلت دبي على 8 من 10 درجات في المؤشر الفرعي «أداء نظامها البيئي للشركات الناشئة».

وتفوقت دبي على مدريد، جوانزو، جاكرتا، إسطنبول، وأوسلو، والتي جاءت في المركز من الــ 13 إلى الــ 17 عالمياً، على التوالي.

وكانت صدارة القائمة من نصيب العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، فيما احتفظت هونغ كونغ بالمركز الثاني من العام الماضي، بينما تراجعت مدينة «ديترويت» الأمريكية إلى المركز الثالث، بعد أن كانت في الصدارة في العام الماضي.

تصنيف

ونالت دبي المركز الأول عربياً والخامس عالمياً، بعد إسطنبول، برشلونة، استونيا ومدريد، على التوالي في تصنيف «أقوى نظام في تمويل الشركات الناشئة في مراحلها الأولى»، وهو تصنيف فرعي أوردته شركة «ستارت أب جينوم» ضمن قائمة «أفضل 100 نظام بيئي ناشئ».

وفيما يخص تقرير «تصنيف النُّظُم البيئية العالمية للشركات الناشئة، 2023»، أفاد التقرير بأن أداء النظام البيئي للشركات الناشئة في دبي احتفظت بتصنيف الأفضل على مستوى المُدُن العربية، وهو كان نفس تصنيفها العربي في العام الماضي، كما احتفظت القاهرة، الرياض، و أبوظبي، بالمراكز من الثاني إلى الرابع، على التوالي، وكانت هي نفس مراكزها في العام الماضي أيضاً.

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